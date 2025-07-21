أعراض الذئبة الحمراء وأسبابها وطرق علاجها

أعراض الذئبة الحمراء، الذئبة الحمراء من الأمراض المناعية المزمنة التى تنتشر عادة بين الفتيات وتسبب مخاطر عديدة.

وأعراض الذئبة الحمراء، عديدة وقد يصعب تشخيصها فى البداية لتشابه أعراضها مع أمراض أخرى، ما يؤخر العلاج.

ويقول الدكتور أسامة عبد اللطيف استشارى أمراض الحساسية والمناعة، إن الذئبة الحمراء أو الذئبة الحمامية الجهازية هي مرض مناعي ذاتي مزمن، حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة أنسجة الجسم وأعضائه عن طريق الخطأ، مما يسبب التهابات وأضرار في الجلد والمفاصل والكلى والقلب والرئتين والمخ وأعضاء أخرى.

أعراض الذئبة الحمراء

وأضاف عبد اللطيف، تختلف الأعراض من شخص لآخر، ويمكن أن تظهر فجأة أو تتطور تدريجيا، وقد تكون مؤقتة أو دائمة، ومن أبرز الأعراض:

الإرهاق الشديد حتى بعد راحة كافية

الطفح الجلدي، خاصة الطفح على شكل فراشة على الخدين والأنف

آلام المفاصل وتيبسها، خاصة في اليدين والركبتين

الحمى المتكررة غير المبررة

تساقط الشعر

تحسس الجلد للشمس أو الإضاءة القوية

تورم في القدمين أو حول العينين

ضيق في التنفس

آلام في الصدر

مشاكل في الذاكرة أو التركيز

تغير لون الأصابع عند التعرض للبرد (ظاهرة رينو)

أسباب الذئبة الحمراء

وتابع، أن السبب الدقيق غير معروف، لكن هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤدي للإصابة بالذئبة الحمراء، منها:

عوامل وراثية، وجود تاريخ عائلي للمرض.

الهرمونات، وهى منتشرة بين النساء، خاصة في سن الخصوبة.

التعرض لأشعة الشمس، أو العدوى الفيروسية، أو مواد كيميائية.

بعض الأدوية قد تحفز ظهور الذئبة في حالات نادرة.

الضغط النفسي والجسدي مثل الجراحة أو الصدمات النفسية.

أعراض الذئبة الحمراء

مضاعفات الذئبة الحمراء

وأوضح الدكتور أسامة عبد اللطيف استشارى أمراض الحساسية والمناعة، أنه إذا لم يتم السيطرة على المرض، فقد يسبب مضاعفات خطيرة، منها:

مشاكل في الكلى (الذئبة الكلوية)

التهابات في القلب أو بطانته

التهاب في الرئتين أو الغشاء المحيط بهما

جلطات دموية أو مشاكل في الأوعية الدموية

مشاكل في الجهاز العصبي مثل الصداع، التشنجات، أو السكتات

فقر دم أو انخفاض عدد الصفائح الدموية

الإجهاض المتكرر عند الحوامل

طرق علاج الذئبة الحمراء

وأضاف الدكتور أسامة، أنه لا يوجد علاج نهائي، ولكن يمكن التحكم في الأعراض والوقاية من المضاعفات عن طريق:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لتخفيف آلام المفاصل.

أدوية الكورتيزون لتقليل الالتهاب.

مثبطات المناعة لتقليل نشاط الجهاز المناعي.

أدوية مضادة للملاريا للمساعدة في السيطرة على الأعراض الجلدية والمفصلية.

الراحة الكافية والنوم الجيد.

ممارسة التمارين الخفيفة بانتظام.

تجنب التعرض لأشعة الشمس واستخدام واقى شمسي.

تناول غذاء صحي متوازن.

التوقف عن التدخين وتقليل التوتر.

المتابعة الطبية المستمرة لمراقبة تطور الحالة وتعديل العلاج حسب الحاجة.

طرق الوقاية من الذئبة الحمراء

وتابع، لا يمكن الوقاية الكاملة من مرض الذئبة الحمراء، ولكن يمكن تقليل فرص نوبات النشاط والمضاعفات من خلال:

تجنب الشمس والحرارة العالية.

الابتعاد عن الضغوط النفسية.

الالتزام بالأدوية والتعليمات الطبية.

المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

إجراء تحاليل دورية للكشف المبكر عن المضاعفات.

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