أعراض مرض الروماتويد وأسباب الإصابة وطرق العلاج

أعراض مرض الروماتويد، الروماتويد من الأمراض المناعية التى تصيب العظام وهو مرض مزمن يصاب به كبار السن والشباب وعادة ينتشر بين النساء.

وأعراض مرض الروماتويد، عديدة ومزعجة ولكن فى البداية لا يستطيع المريض تمييزها لأنها تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، لذا يجب استشارة الطبيب المختص وتشخيص الحالة لسرعة العلاج.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والعمود الفقري، إن الروماتويد أو التهاب المفاصل الروماتويدي، هو مرض مناعي مزمن يصيب المفاصل، حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة أنسجة الجسم السليمة، وخاصة الغشاء المبطن للمفاصل، مما يسبب التهابات وتورم وألم، ويمكن أن يؤدي إلى تآكل المفصل وتشوهه مع مرور الوقت.

أسباب الروماتويد

وأضاف عمارة، أن السبب الرئيسي للروماتويد غير معروف حتى الآن، لكنه يعتقد أنه ناتج عن تفاعل معقد بين العوامل الوراثية والبيئية، ومن أبرز العوامل التي قد تساهم في ظهوره:

الوراثة، وجود تاريخ عائلي بالإصابة بالروماتويد يزيد من احتمالية الإصابة.

خلل في الجهاز المناعي يؤدي إلى مهاجمة أنسجة الجسم السليمة.

العوامل البيئية، مثل التدخين أو التعرض لبعض أنواع العدوى أو السموم.

النساء أكثر عرضة للإصابة، مما يشير إلى دور محتمل للهرمونات.

أعراض مرض الروماتويد

وتابع، أن أعراض مرض الروماتويد تتفاوت في شدتها، لكنها غالبا ما تظهر بشكل تدريجي، ومنها:-

ألم في المفاصل (خاصة في الصباح الباكر).

تيبس المفاصل عند الاستيقاظ أو بعد الراحة.

تورم واحمرار المفاصل.

الإرهاق العام والضعف.

فقدان الوزن غير المبرر.

الحمى الخفيفة أحيانا.

العقد الروماتويدية، وهي كتل صغيرة تحت الجلد.

تشوه شكل المفصل في المراحل المتقدمة.

أعراض مرض الروماتويد

مخاطر الروماتويد

وأوضح الدكتور محمد عمارة، أنه إذا لم يعالج الروماتويد بشكل مناسب، فقد يؤدي إلى عدة مضاعفات خطيرة، منها:

تلف وتآكل المفاصل بشكل دائم.

فقدان القدرة على الحركة أو الإعاقة الجزئية.

التهاب الأوعية الدموية أو الرئتين أو القلب.

هشاشة العظام بسبب الالتهاب أو استخدام الكورتيزون.

مشاكل في العيون والفم مثل جفاف العين أو متلازمة شوغرن.

طرق علاج الروماتويد

وأضاف استشارى العظام، أنه لا يوجد علاج نهائي للروماتويد، لكن يمكن التحكم فيه بالأدوية والرعاية المناسبة مثل أدوية مضادة للالتهاب وأدوية معدلة للمناعة، والكورتيزون والعلاج الطبيعي والجراحة فى الحالات المتقدمة.

طرق الوقاية من الإصابة بمرض الروماتويد

وتابع، أنه رغم عدم وجود طريقة مضمونة للوقاية من الروماتويد، إلا أنه يمكن تقليل عوامل الخطر بإتباع بعض النصائح، منها:-

الامتناع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفاكهة وأحماض أوميجا 3.

ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على مرونة المفاصل.

الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المفاصل.

الفحص المبكر عند ظهور الأعراض، خاصة مع وجود تاريخ عائلي.

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