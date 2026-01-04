مستشفى قها يستقبل نحو 5 آلاف حالة خلال عام

18 حجم الخط

أعلن مستشفى قها التخصصي أن العام 2025 شهد طفرة ملحوظة في حجم وجودة الخدمات الصحية المقدمة، في ظل جهود متواصلة من الفرق الطبية والإدارية لخدمة أهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

مستشفي قها: استقبلنا 4 آلاف و805 حالات خلال 2025

وأوضح المستشفى، في بيان رسمي، أن قسمي الطوارئ والاستقبال استقبل 49 ألفًا و408 حالات على مدار العام، ما يعكس الجاهزية العالية وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

كما شهدت العيادات الخارجية إقبالًا ملحوظًا، حيث جرى استقبال 4 آلاف و769 حالة بالعيادات الصباحية، و4 آلاف و590 حالة بالعيادات المسائية، بما أسهم في تخفيف الضغط وتوفير الخدمة الطبية على مدار اليوم محافظة القليوبية.

وعلى مستوى الأقسام الداخلية، استقبل المستشفى 4 آلاف و805 حالات بالقسم الداخلي، بينما قدمت وحدة الحضّانات الرعاية الطبية لـ305 حالات، في حين استقبلت عناية الأطفال – التي تم افتتاحها في فبراير 2025 – 193 حالة، ضمن منظومة متكاملة لرعاية حديثي الولادة والأطفال.

كما تعاملت أقسام العناية المركزة مع 868 حالة، مع توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للحالات الحرجة، و2334 عملية جراحية بمختلف التخصصات خلال عام واحد، وفي إنجاز يعكس كفاءة الأطقم الطبية، شهدت مستشفى قها التخصصي إجراء 2334 عملية جراحية خلال عام 2025، تنوعت بين مختلف التخصصات، شملت: "الجراحة العامة 1010 عمليات، وجراحة العظام 582 عملية، والأنف والأذن والحنجرة 232 عملية، والنساء والتوليد 152 عملية، وجراحة الوجه والفكين 84 عملية، والمناظير الجراحية 83 عملية، وجراحة المخ والأعصاب81 عملية، والمسالك البولية 51 عملية، ومناظير الجهاز الهضمي (القسم الذي بدأ العمل به في يونيو 2025) 40 عملية، وجراحة الأوعية الدموية 19 عملية".

من جانبه، أكد الدكتور كامل خالد مدير مستشفى قها التخصصي، أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد المبذول داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نجاحات هو نتاج العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين جميع الأقسام الطبية والإدارية، إلى جانب الدعم المتواصل من وزارة الصحة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأضاف مدير المستشفى أن مستشفى قها التخصصي مستمرة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية، والتوسع في التخصصات الطبية، بما يواكب احتياجات المواطنين، ويسهم في دعم وتطوير المنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة.

