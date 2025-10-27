مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم دراجة نارية أمام مزلقان كفر الجمال بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجة نارية أمام مزلقان كفر الجمال بمدينة طوخ



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع أحمد. ن. م 17 سنة مقيم قرية كفر منصور بمدينة طوخ وإصابة عادل. إ. ع 16 سنة مقيم قرية كفر منصور بمدينة طوخ فى حادث تصادم دراجة نارية أمام مزلقان كفر الجمال بمدينة طوخ اتجاه محافظة القاهرة وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قها التخصصى لاتخاذ اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

