الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء.. أصابة أم وصغارها الثلاثة بتسمم إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بالعبور

إسعاف
إسعاف
18 حجم الخط

أُصيبت أم وصغارها الثلاثة بحالة تسمم، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بمساكن الشباب بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وجرى نقلهم إلى مستشفى عين شمس الجامعي.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع حالات تسمم داخل عمارة 39 في مساكن الشباب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأعلن المستشفى أنه استقبل كلا من: رانيا محمد معوض، 30 عامًا (الأم)، وأطفالها أيمن رجب سلامة، 10 سنوات، ومي رجب سلامة، 4 سنوات، وندى رجب سلامة، رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر، في حالة تسمم بسبب تعرضهم لتسرب غاز.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

إصابة 5 أشخاص نتيجة تسرب غاز في بشتيل

كما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد يفيد بوجود حالات اختناق داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل بالجيزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وفي سياق آخر صرحت نيابة الجيزة بدفن جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل شقة سكنية بـ منطقة بولاق الدكرور، إثر تسريب غاز، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تسرب غاز داخل شقة سكنية عمليات شرطة النجدة بالجيزة غرفة عمليات شرطة النجدة غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة مديرية أمن القليوبية مستشفي عين شمس مدينة العبور مستشفى عين شمس الجامعي

مواد متعلقة

محمد عبد الجليل يكتب: أمن القليوبية يتحرك لإنقاذ "قطة" والطب البيطري يرفض العلاج!

المشدد 6 سنوات لسائق وطالب لاتجارهما بالمخدرات في القليوبية

رئيس جهاز العبور الجديدة يقود جولة موسعة لمتابعة جاهزية المشروعات وتسليم أراضي التقنين

محافظ القليوبية يقرر صرف مساعدات عاجلة لمواطنين خلال اللقاء الجماهيري

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

زغلول صيام يكتب: عندما تصبح عزومة صلاح القضية الأولى في الكرة المصرية؟! آخره تي شيرت ليفربول!! وحكاية الكابتن رمضان صبحي!!

باريس سان جيرمان يروج لمباراته بحفل لأم كلثوم، والمصريون يكشفون سر النادي مع الست

وفد الفيفا يشيد بامتلاك مصر بنية تحتية رياضية متطورة

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

مصر وقطر يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام يوم النصف من رجب فقط؟ الإفتاء توضح

أدعية وعلاج النسيان في الامتحانات، رددها

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية