بالأسماء.. أصابة أم وصغارها الثلاثة بتسمم إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بالعبور

أُصيبت أم وصغارها الثلاثة بحالة تسمم، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بمساكن الشباب بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وجرى نقلهم إلى مستشفى عين شمس الجامعي.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع حالات تسمم داخل عمارة 39 في مساكن الشباب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأعلن المستشفى أنه استقبل كلا من: رانيا محمد معوض، 30 عامًا (الأم)، وأطفالها أيمن رجب سلامة، 10 سنوات، ومي رجب سلامة، 4 سنوات، وندى رجب سلامة، رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر، في حالة تسمم بسبب تعرضهم لتسرب غاز.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

إصابة 5 أشخاص نتيجة تسرب غاز في بشتيل

كما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد يفيد بوجود حالات اختناق داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل بالجيزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وفي سياق آخر صرحت نيابة الجيزة بدفن جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل شقة سكنية بـ منطقة بولاق الدكرور، إثر تسريب غاز، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

