قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم بجولة ميدانية بمدينة بنها، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع نصار، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية داخل العاصمة.

محافظ القليوبية.. تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من رصف وتطوير شارع "نصار" ببنها وفق الجدول الزمني المحدد

وخلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية الشارع الذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 12 مترًا، حيث اطلع على حجم الإنجاز الذي تم عقب الانتهاء من كافة أعمال شركة الغاز، والتي تضمنت كشط الأسفلت القديم، وتمهيد الطريق بالجليدر، وترميم ترنشات الغاز بمادة "السن"، بالإضافة إلى رفع وتعلية مطابق الصرف الصحي لتتلاءم مع المنسوب الجديد، وصولًا إلى رش مادة (MCO) والبدء في وضع الطبقة السطحية النهائية حيث تم رصف الشارع بطول 300 متر.



ووجه المهندس أيمن عطية بضرورة دفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الشارع وفق الجدول الزمني المحدد، مشددًا على الالتزام التام بكافة المقاييس والمواصفات الفنية المعمول بها في أعمال الرصف، لضمان جودة الطريق واستدامته، وضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ.

طفرة في قطاع الطرق



كما وجه محافظ القليوبية خلال تفقده أعمال الوصف بالشارع بضرورة رفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع أعمال الرصف الجارية ودراسة إدارج تطوير الشوارع الجانبية ضمن خطة استثمارية 2026-2027.



ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة حنان جمال، مدير مديرية الطرق بالقليوبية، وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث أكد المحافظ في ختام جولته أن المحافظة تشهد طفرة في قطاع الطرق من خلال تطوير الشوارع الرئيسية والفرعية لربط مناطق المدينة ببعضها البعض وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

