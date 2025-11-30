الأحد 30 نوفمبر 2025
حادث مروري يسفر عن 10 مصابين على طريق إسكندرية الزراعي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية انقلاب سيارة ميكروباص نتج عنه إصابة 10أشخاص، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تمكنت قوات المرور من إعادة الحركة المرورية سريعًا لمنع تعطّل مصالح المسافرين.

حادث مروري

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي ووجود مصابين.

 وعلى الفور وجّهت الأجهزة الأمنية قوة لفحص البلاغ، بالتزامن مع الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

3 إجراءات من النيابة ضد"الإكسلانس وسلطانجي" بشأن فيديو المنتجات الغذائية، وخبير يكشف العقوبة

ضبط قضايا مخدرات وأسلحة نارية في الإسكندرية بقيمة 113 مليون جنيه

تفاصيل الفحص والتحقيقات

أوضحت المعاينة أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في انقلاب السيارة وإصابة 10 مواطنين. 

وتم نقل المصابين للمستشفى التخصصي بقها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

عودة الحركة المرورية

بذلت فرق المرور جهودًا سريعة لإعادة حركة السير إلى طبيعتها ورفع آثار الحادث من الطريق، بما ساهم في منع تكدس المركبات وحماية حركة السفر على الطريق الحيوي.

