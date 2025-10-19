السيطرة على حريق شب في مخلفات زراعية بمدينة قها (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في كمية من المخلفات الزراعية ومخلفات البناء بمدينة قها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية القليوبية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها بالكامل ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في مخلفات بمكان مفتوح، ولم يسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية، وجاري استكمال أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة على حريق في مخلفات زراعية وبناء بمدينة قها

