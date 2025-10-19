الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق شب في مخلفات زراعية بمدينة قها (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق في مخلفات زراعية وبناء بمدينة قها

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في كمية من المخلفات الزراعية ومخلفات البناء بمدينة قها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

ضبط عاطل وفتاة بحوزتهما مواد مخدرة في القليوبية

"تعليم القليوبية" تطلق مسابقة النموذج الإيجابي لاختيار المتميزين

كانت الأجهزة الأمنية القليوبية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها بالكامل ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في مخلفات بمكان مفتوح، ولم يسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية، وجاري استكمال أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية