استجابة لمطالب الأهالي، محافظ مطروح يوجه بحل أزمة عبور القطار السريع بقرية غزالة

محافظ مطروح يتدخل
محافظ مطروح يتدخل لحل معاناة أهالي قرية غزالة مع مسار القطار
وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة ودراسة كافة المقترحات، وذلك في استجابة لمطلب أهالي قرية غزالة بمدينة الضبعة، لإقامة كوبري أو نفق لعبور خط سكة حديد القطار السريع، نظرًا لصعوبة عبور المواطنين خاصة العمالة وطلاب المدارس وكبار السن.

تيسير حركة المواطنين والخدمات الحيوية
ويأتي ذلك في إطار التيسير على أهالي القرية وتوابعها، وتسهيل وصول الخدمات المختلفة، بما يشمل الثروة الحيوانية والزراعات، وسهولة تحرك المواطنين، وضمان وصول سيارات المياه أو الإسعاف أو الحماية المدنية إلى التجمعات السكنية، في ظل ارتفاع مسار القطار السريع عدة أمتار عن مستوى سطح الأرض.

 

معاينة ميدانية بمشاركة الجهات المختصة
وقد توجهت لجنة برئاسة المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وعضوية المهندس إبراهيم الحفيان مستشار المحافظة للإسكان، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة الضبعة، والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق، وممثلي جميع الجهات المختصة، للمعاينة على الطبيعة لمسار خط القطار الكهربائي.

حصر الملاحظات ودراسة الحلول المقترحة
وقامت اللجنة بدراسة طبيعة المسار ورصد معاناة الأهالي أثناء العبور، مع تحديد كافة الملاحظات الفنية والحلول المقترحة، بما يحقق أعلى درجات الأمان والتيسير على المواطنين.

مخاطبة وزارة النقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة
ووجّه محافظ مطروح بإدراج جميع الملاحظات والحلول المقترحة لمخاطبة وزارة النقل، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإقامة كوبري أو نفق وفق ما تراه الجهات المختصة مناسبًا لطبيعة المشروع، وبما يحقق الصالح العام وييسر حصول أهالي قرية غزالة وتوابعها على الخدمات المختلفة قبلي خط السكة الحديد

