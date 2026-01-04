الأحد 04 يناير 2026
تموين الفيوم تشن حملة مكبرة على محطات تعبئة البوتاجاز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة، بهدف السيطرة على ما يتم تداوله من سلع، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملة على محطات تعبئة البوتاجاز ومحطات الوقود

وقال المهندس جمعة علي عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة استهدفت محطتي تعبئة غاز الاعتصام وكوم أوشيم،  للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالأوزان القانونية، ومحطات الوقود بدائرة المحافظة، والأسواق والمحال التجارية والمخبز، وقد أسفرت الجولة عن تحرير محضر جنحة ضد إحدى محطات تعبئة الغاز بسبب "عدم وجود ميزان صالح للاستخدام"، وهو ما يعيق عملية فحص أوزان أسطوانات البوتاجاز المعبأة  والفارغة ويؤثر على حق المواطن.

 

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومخازن المحروقات، وجرد أرصدة محطات الوقود، ومتابعة الالتزام بالأسعار المقررة.

تحرير 15 مخالفة تموينية للمخابز في حملة مكبرة بالفيوم

حملة تموينية بالفيوم تضبط 1164 قطعة حلويات فاسدة

كما شدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من التزامها بالأسعار والتوازن المحددة بالقرار الوزاري المنظم لذلك، ومتابعة أسواق الخضر والفاكهة لضبط الأسعار.

الجريدة الرسمية