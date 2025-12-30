حملة تموينية بالفيوم تضبط 1164 قطعة حلويات فاسدة

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية في قرى ومدن المحافظة، بهدف السيطرة على السلع المتداولة، ومنع طرح سلع مهربة أو مجهولة المصدر للتداول.

وحررت الحملة 34 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، أن حملة مديرية التموين تمكنت من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن بسبوسة وكيك وغزل بناتي وبسكوت منتهية الصلاحية، وبلغت جملة ما تم صبطه 1164 قطعة، وحررت 13 محضر عدم إعلان عن أسعار لأنشطة مختلفة، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، وتم إحالة جميع المحاضر إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

