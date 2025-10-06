الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 55 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ،  ان الحملة حررت  55 مخالفة تموينية متنوعة لقطاع الأسواق والمحال التجارية، منها 4 مخالفات عدم إعلان عن الأسعار،  ومخالفة غلق أثناء مواعيد العمل الرسمية لأحد فروع جمعيتي، وتم إحالة جميع المخالفات إلى الأجهزة الأمنية المختصة.

 

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية

واضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

زراعة الفيوم تطلق حملة لمكافحة القوارض بمركز سنورس

حملة تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز والمحلات بحي شرق ووسط الإسكندرية

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية السلع مجهولة المصدر تكثيف الحملات على الأسواق

