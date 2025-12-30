تحرير 15 مخالفة تموينية للمخابز في حملة مكبرة بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على المخابز السياحية والبلدية، بهدف متابعة التزام المخابز بالقرارات الوزارية من حيث وزن الرغيف وقطرة ودرجة تسويته، لضمان وصول سلعة مناسب للمواطن، شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملة علي المخابز

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين قد تمكنت من تحرير 15 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، وإنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تمكنت من ضبط 7 شكائر دقيق بلدي محملة على تروسيكل ومعدة للبيع في السوق السوداء، وحررت مخالفة تموينية لصاحب مخبز تصرف في 5 شكائر من خصة الدقيق البلدي المدعم، وحررت 13 محضر عدم إعلان عن أسعار لأنشطة مختلفة، ومحضر عدم وجود شهاده صحية، كما ضبطت 7 شكائر دقيق بلدي محملة على تروسيكل ومعدة للبيع في السوق السوداء، وحررت مخالفة تموينية لصاحب مخبز تصرف في 5 شكائر من حصة الدقيق البلدي المدعم.

تكثيف الحملات علي الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمركز، بتكثيف الحملات علي المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر.

