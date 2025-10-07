الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
محافظات

تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة على أسواق قرى الفيوم

حملة تموينية، فيتو
حملة تموينية، فيتو

 أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على  الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، بمشاركة مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

 وقال جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة حررت 70 مخالفة تموينية متنوعة لقطاع الأسواق والمحال التجارية، كما تمكنت الحملة من التحفظ على 250 كيلو مكتسبات طعم منتهية الصلاحية، و100 زجاجة زيت تمويني محظور بيعه خارج بطاقات التموين، و64 كيلو جرام مقرمشات فاسدة، وتم إحالة جميع المخالفات إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

زراعة الفيوم تطلق حملة لمكافحة القوارض والآفات في طامية

تحرير 55 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

الفيوم الاسواق والمحال التجارية ادارة مباحث التموين التموين والتجارة الداخلية الصحة والطب البيطرى بمحافظة الفيوم بطاقات التموين حملات علي الاسواق والمحال التجارية

