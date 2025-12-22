الإثنين 22 ديسمبر 2025
محافظات

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن طرق الوقاية من أمراض الشتاء باستخدام الأعشاب

 نظمت مديرية الزراعة  استصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، ندوة في قرية مطول التابعة لمركز إطسا ، تناولت الوقاية من أمراض البرد والإنفلونزا وطرق علاجها بالأعشاب الطبيعية.

محاور الندوة

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الندوة  تناولت التعريف بأهم أسباب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وطرق انتقال العدوى، والوقاية من خلال اتباع العادات الصحية السليمة، مثل الاهتمام بالنظافة الشخصية، والتهوية الجيدة للمنازل، وتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، والحرص على التغذية المتوازنة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز مناعة الجسم.

 الاعشاب التي تقي من أمراض الشتاء

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أنه تم عرض عدد من الأعشاب الطبيعية المستخدمة في التخفيف من أعراض البرد، ومنها الزنجبيل، والينسون، والنعناع، وحبة البركة، والعسل الطبيعي، والليمون، مع شرح طرق تحضيرها واستخدامها بشكل آمن، والتنبيه علي عدم الإفراط في استخدامها، وضرورة الرجوع للطبيب في الحالات الشديدة أو المزمنة.

الممارسات الزراعية السليمة

كما نظمت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، ندوة إرشادية في زمام جمعية قرية المقاتلة بحقل إرشادي مزروع قمح صنف مصر 4 على مصاطب.

 وتناولت الندوة توعية المزارعين بكافة الممارسات الزراعية السليمة لمحصول القمح، بدءًا من عمليات الحرث والتجهيز والزراعة، مرورًا بمقاومة الحشائش والآفات الضارة، والتعريف بأهم الأمراض التي قد تصيب المحصول وطرق الوقاية والمكافحة.

زراعة الفيوم تتابع الحقول الإرشادية وزراعات القمح على مصاطب

زراعة الفيوم تعقد اجتماعا لعرض أنشطة مبادرة "ازرع"

كما تم متابعة  عدد من الحقول الإرشادية الأخرى، لمتابعة الحالة العامة للمحصول، والتأكد من تطبيق التوصيات الفنية، بما يساهم في رفع الإنتاجية وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين.

