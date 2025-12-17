الخميس 18 ديسمبر 2025
زراعة الفيوم تتابع الحقول الإرشادية وزراعات القمح على مصاطب

زراعة القمح علي مصاطب،
زراعة القمح علي مصاطب، فيتو
قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم،  إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، تابعت المرحلة الأولى من الحقول الإرشادية للموسم الزراعي 2025/2026، والبالغ عددها 90 حقلًا، من إجمالي   159 حقلًا موزعة على مختلف مراكز المحافظة.

متابعة محصول القمح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن إدارة الإرشاد الزراعي وإدارة طامية الزراعية، تابعوا محصول القمح المزروع على مصاطب بقرى فرقص، عفيفي، المقاتلة بمركز طامية،  وقرية الإعلام بمركز الفيوم، وتبين أن حالة الحقول جيدة، دون وجود أي إصابات أو مشكلات مرضية أو حشرية.

المصاطب أحدث طرق زراعة القمح

يذكر أن زراعة القمح علي مصاطب من أحدث طرق زراعة القمح الفنية، وتساعد علي رفع كفاءة الأراضي الزراعية، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، كما ان الزراعة على مصاطب، تساعد علي توفير كميات التقاوي وترشد استهلاك مياه الري بنسبة قد تصل إلى 25%، وتؤدي الي تحسين إنتاجية القمح.

توصيات وزارة الزراعة باستخدام المصاطب

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد نشرت عدة توصيات للنهوض بزراعة القمح وزيادة الإنتاجية، لموسم 2025/ 2026 كان أهمها  تقنية الزراعة على مصاطب،  ويتم تجهيز المصاطب أثناء التسوية بالليزر وتقام المصاطب بعرض يتراوح بين متر، و 120 سنتيمتر.

زراعة الفيوم تعقد اجتماعا لعرض أنشطة مبادرة "ازرع"

لترشيد استهلاك المياه، زراعة الفيوم تستكمل حملة تسوية الأراضي الزراعية بالليزر

​وجاء في توصيات وزارة الزراعة، أن المصاطب تؤدي إلي  توفر مياه الري  بنسبة تصل إلي  25% من المستهلك في الزراعة بالطرق التقليدية،  كما توفر في كمية التقاوي المستهلكة ما بين 20 و25%  من المستهلك في الطرق التقليدية، كما تساعد المصاطب علي زيادة إنتاجية الفدان بفضل تحسين التهوية وتقليل من النبات الراقد.

 

