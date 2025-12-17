زراعة الفيوم تتابع الحقول الإرشادية وزراعات القمح على مصاطب

18 حجم الخط

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، تابعت المرحلة الأولى من الحقول الإرشادية للموسم الزراعي 2025/2026، والبالغ عددها 90 حقلًا، من إجمالي 159 حقلًا موزعة على مختلف مراكز المحافظة.

متابعة محصول القمح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن إدارة الإرشاد الزراعي وإدارة طامية الزراعية، تابعوا محصول القمح المزروع على مصاطب بقرى فرقص، عفيفي، المقاتلة بمركز طامية، وقرية الإعلام بمركز الفيوم، وتبين أن حالة الحقول جيدة، دون وجود أي إصابات أو مشكلات مرضية أو حشرية.

المصاطب أحدث طرق زراعة القمح

يذكر أن زراعة القمح علي مصاطب من أحدث طرق زراعة القمح الفنية، وتساعد علي رفع كفاءة الأراضي الزراعية، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، كما ان الزراعة على مصاطب، تساعد علي توفير كميات التقاوي وترشد استهلاك مياه الري بنسبة قد تصل إلى 25%، وتؤدي الي تحسين إنتاجية القمح.

توصيات وزارة الزراعة باستخدام المصاطب

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد نشرت عدة توصيات للنهوض بزراعة القمح وزيادة الإنتاجية، لموسم 2025/ 2026 كان أهمها تقنية الزراعة على مصاطب، ويتم تجهيز المصاطب أثناء التسوية بالليزر وتقام المصاطب بعرض يتراوح بين متر، و 120 سنتيمتر.

​وجاء في توصيات وزارة الزراعة، أن المصاطب تؤدي إلي توفر مياه الري بنسبة تصل إلي 25% من المستهلك في الزراعة بالطرق التقليدية، كما توفر في كمية التقاوي المستهلكة ما بين 20 و25% من المستهلك في الطرق التقليدية، كما تساعد المصاطب علي زيادة إنتاجية الفدان بفضل تحسين التهوية وتقليل من النبات الراقد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.