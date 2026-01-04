ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعائية فى المنيا والجيزة

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 7 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعائية فى محافظتى المنيا والجيزة.

ضبط شخصين بمحاولة حث الناخبين على التصويت بدير مواس بالمنيا

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، تمهيدًا لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

ضبط 4 أشخاص لحث الناخبين على التصويت بالأهرام بالجيزة

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة من ضبط 4 أشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزتهم كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم لدفعهم للتصويت لصالحه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

ضبط شخص بحوزته أموال قبل توزيعها على الناخبين بالطالبية



كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



ضبط مكتبة بدون ترخيص بالقاهرة لبيع كتب دراسية مخالفة لقانون الملكية الفكرية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بتوزيع وبيع عدد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتبة وضبط مالكها، وبحوزته كمية من الكتب المخالفة، وبمواجهته أقر بالمخالفة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

