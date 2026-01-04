الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 5 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين بالهرم ومنشأة القناطر

ضبط 5 أشخاص لشراء
ضبط 5 أشخاص لشراء أصوات الناخبين بالهرم ومنشأة القناطر
18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بقسم شرطة الأهرام بالجيزة من ضبط 4 أشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزتهم عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، وكروت الدعاية الانتخابية لمُرشح، بالإضافة إلى مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين عند ترددهم على دوائرهم لدفعهم للتصويت لصالحه.

متابعة سير العملية الانتخابية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. 

 

ضبط شخص بمحاولة التأثير على الناخبين بمنشأة القناطر

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت  الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، لقيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت  النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وعلى جانب آخر، فى وقت سابق، لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخرون في حادثين منفصلين بالحوامدية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حادث سيارة في الحوامدية

وكانت  مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق السريع بالحوامدية. بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع أحد الشباب في الحال، وإصابة آخر، إلا أنه فارق الحياة عقب نقله للمستشفى متأثرا بإصاباته.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصوات الناخبين الاهرام بالجيزة الدعاية الانتخابية كروت الدعاية الإنتخابية قسم شرطة الأهرام بالجيزة قسم شرطة الأهرام شرطة الأهرام شرطة الأهرام بالجيزة

مواد متعلقة

مصرع طالبين وإصابة آخرين بحوادث مرورية بالحوامدية

الأمريكية والفرنسية أبرزها، السماح لـ 63 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

بالأسماء، الداخلية تأذن لـ 17 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، سيولة نسبية وانتظام في الحركة

ضبط 27 بلطجيا وهاربا من المراقبة و96 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة بين سائق توك توك وشاب بسبب 5 جنيهات.. تأييد حكم السجن 15 سنة لسائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع.. وموعد طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

ضبط مخالفات انتخابية في أسيوط والمنيا والجيزة

الأمن يكشف ملابسات وقائع دعاية مخالفة بلجان انتخابية في الفيوم والبحيرة

الأكثر قراءة

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

الوطنية للانتخابات: انتظام الاقتراع وتأخر محدود في بعض اللجان

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

طالبة فقدت وعيها 7 ساعات، إحالة 4 مسئولين بمدرسة في الغربية للمحاكمة بسبب الإهمال 

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 4 يناير 2026

خارجية فنزويلا: العدوان الأمريكي مرفوض دوليا وقانونيا وسياسيا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads