ضبط 5 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين بالهرم ومنشأة القناطر

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بقسم شرطة الأهرام بالجيزة من ضبط 4 أشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزتهم عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، وكروت الدعاية الانتخابية لمُرشح، بالإضافة إلى مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين عند ترددهم على دوائرهم لدفعهم للتصويت لصالحه.

متابعة سير العملية الانتخابية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط شخص بمحاولة التأثير على الناخبين بمنشأة القناطر

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، لقيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وعلى جانب آخر، فى وقت سابق، لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخرون في حادثين منفصلين بالحوامدية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حادث سيارة في الحوامدية

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق السريع بالحوامدية. بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع أحد الشباب في الحال، وإصابة آخر، إلا أنه فارق الحياة عقب نقله للمستشفى متأثرا بإصاباته.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

