السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مخالفات انتخابية في أسيوط والمنيا والجيزة

ضبط مخالفات انتخابية
ضبط مخالفات انتخابية متعددة خلال متابعة العملية الانتخابية ف
18 حجم الخط

نجحت الخدمات الأمنية في عدة محافظات في ضبط عدد من المخالفات الانتخابية المرتبطة بحث الناخبين على التصويت لصالح مرشحين محددين.

 


أسيوط: ضبط قائد ميكروباص كان ينقل الناخبين إلى مقار دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، وتبين عدم تبعيته لأي جمعية، ولم يُعثر بحوزته على أية مبالغ مالية.
المنيا - دير مواس: ضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة انتخابية وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين تمهيدًا لاستخدامها في حثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، كما تم ضبط شخص آخر لتعليقه لافتات دعائية انتخابية على منزله لحث الناخبين على التصويت لصالح المرشح ذاته.
الجيزة - الأهرام: ضبط شخصين بمحيط دائرة انتخابية أثناء قيامهما بحث الناخبين على التصويت لصالح اثنين من المرشحين.


إجراءات قانونية
تم التحفظ على السيارات والأدوات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملية الانتخابية مخالفات انتخابية نقل الناخبين بطاقات الرقم القومى حث الناخبين دعايه انتخابيه أسيوط المنيا الجيزة الامن العام

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات وقائع دعاية مخالفة بلجان انتخابية في الفيوم والبحيرة

ضبط مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص بداخلها 20 مدمنا بالبساتين

مشاجرة بين أنصار مرشحين بالإسكندرية وضبط 4 أشخاص بحوزتهم أموال بالجيزة والبحيرة (صور)

تأجيل محاكمة 109 متهمين في 3 قضايا إرهاب بالدائرة الأولى في بدر

القبض على 3 سائقين ميكروباص بالمنيا بتهمة توجيه الناخبين لصالح أحد المرشحين

مقطع فيديو يوثق الواقعة، القبض على سائق موتوسيكل بتهمة سحل طفل بأسيوط

القبض على 5 أشخاص بتهمة حيازة أموال وكروت دعائية بمحيط الدوائر الانتخابية (صور)

ضبط سائقين وربة منزل لتوزيع أموال على الناخبين بالبحيرة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

كأس أمم إفريقيا، التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين تونس ومالي

آرسنال يفوز على بورنموث 3-2 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

خدمات

المزيد

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منافسة قرآنية قوية، محمود السيد ومحمد وفيق يتألقان في «دولة التلاوة»

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

انطلاق حلقة جديدة من التصفيات النهائية بـ«دولة التلاوة» بحضور على جمعة (بث مباشر)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads