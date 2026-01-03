ضبط مخالفات انتخابية في أسيوط والمنيا والجيزة

18 حجم الخط

نجحت الخدمات الأمنية في عدة محافظات في ضبط عدد من المخالفات الانتخابية المرتبطة بحث الناخبين على التصويت لصالح مرشحين محددين.



أسيوط: ضبط قائد ميكروباص كان ينقل الناخبين إلى مقار دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، وتبين عدم تبعيته لأي جمعية، ولم يُعثر بحوزته على أية مبالغ مالية.

المنيا - دير مواس: ضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة انتخابية وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين تمهيدًا لاستخدامها في حثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، كما تم ضبط شخص آخر لتعليقه لافتات دعائية انتخابية على منزله لحث الناخبين على التصويت لصالح المرشح ذاته.

الجيزة - الأهرام: ضبط شخصين بمحيط دائرة انتخابية أثناء قيامهما بحث الناخبين على التصويت لصالح اثنين من المرشحين.



إجراءات قانونية

تم التحفظ على السيارات والأدوات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.