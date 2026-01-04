الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سيدة بتهمة النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل بالقاهرة

ضبط سيدة بالقاهرة
ضبط سيدة بالقاهرة لنصبها على المواطنين عبر مواقع التواصل
18 حجم الخط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط سيدة لنصبها على المواطنين، بعد إيهامهم بتوفير ملابس ومستحضرات تجميل بأسعار مخفضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقاهرة.

وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المتهمة تخصصت في النصب والاحتيال، حيث قامت بتحصيل مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة دون الوفاء بالوعود، مستغلة مواقع التواصل لإيهام المواطنين بعروض وهمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة – مقيمة بدائرة قسم شرطة المنصورة أول بمحافظة الدقهلية ولها معلومات جنائية – وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي. وعقب مواجهتها، أقرت بنشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب آخر، لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخرون في حادثين منفصلين بالحوامدية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حادث سيارة في الحوامدية

وكانت  مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق السريع بالحوامدية. بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع أحد الشباب في الحال، وإصابة آخر، إلا أنه فارق الحياة عقب نقله للمستشفى متأثرًا بإصاباته.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

اصطدام قطار بتوك توك

وفي حادث آخر، اصطدم قطار بتوك توك أثناء عبوره السكة الحديد  بالحوامدية، ما أدى لإصابة طالبين من مستقليه. 

وكشفت التحريات أن السائق عبر السكة رغم اقتراب القطار، مما تسبب في الحادث، ثم هرب من مكان الواقعة.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سائق التوك توك، وتحرير محضر بالواقعة، لتتولى  النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جرائم تقنية المعلومات توفي قسم شرطة المنصورة قطاع نظم الاتصالات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 5 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين بالهرم ومنشأة القناطر

مصرع طالبين وإصابة آخرين بحوادث مرورية بالحوامدية

الأمريكية والفرنسية أبرزها، السماح لـ 63 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

بالأسماء، الداخلية تأذن لـ 17 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، سيولة نسبية وانتظام في الحركة

ضبط 27 بلطجيا وهاربا من المراقبة و96 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة بين سائق توك توك وشاب بسبب 5 جنيهات.. تأييد حكم السجن 15 سنة لسائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع.. وموعد طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

ضبط مخالفات انتخابية في أسيوط والمنيا والجيزة

الأكثر قراءة

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

الوطنية للانتخابات: انتظام الاقتراع وتأخر محدود في بعض اللجان

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

طالبة فقدت وعيها 7 ساعات، إحالة 4 مسئولين بمدرسة في الغربية للمحاكمة بسبب الإهمال 

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 4 يناير 2026

خارجية فنزويلا: العدوان الأمريكي مرفوض دوليا وقانونيا وسياسيا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads