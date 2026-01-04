ضبط سيدة بتهمة النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل بالقاهرة

18 حجم الخط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط سيدة لنصبها على المواطنين، بعد إيهامهم بتوفير ملابس ومستحضرات تجميل بأسعار مخفضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقاهرة.

وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المتهمة تخصصت في النصب والاحتيال، حيث قامت بتحصيل مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة دون الوفاء بالوعود، مستغلة مواقع التواصل لإيهام المواطنين بعروض وهمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة – مقيمة بدائرة قسم شرطة المنصورة أول بمحافظة الدقهلية ولها معلومات جنائية – وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي. وعقب مواجهتها، أقرت بنشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب آخر، لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخرون في حادثين منفصلين بالحوامدية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حادث سيارة في الحوامدية

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق السريع بالحوامدية. بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع أحد الشباب في الحال، وإصابة آخر، إلا أنه فارق الحياة عقب نقله للمستشفى متأثرًا بإصاباته.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

اصطدام قطار بتوك توك

وفي حادث آخر، اصطدم قطار بتوك توك أثناء عبوره السكة الحديد بالحوامدية، ما أدى لإصابة طالبين من مستقليه.

وكشفت التحريات أن السائق عبر السكة رغم اقتراب القطار، مما تسبب في الحادث، ثم هرب من مكان الواقعة.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سائق التوك توك، وتحرير محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

