حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، سيولة نسبية وانتظام في الحركة

18 حجم الخط

شهدت الحالة المرورية اليوم الأحد انتظامًا ملحوظًا على أغلب المحاور والميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مع انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة الحركة والتعامل الفوري مع أي كثافات أو أعطال مفاجئة، في إطار خطة تيسير حركة السير ومنع التكدسات.

حالة المرور في القاهرة

سادت كثافات مرورية متحركة بشوارع وسط البلد وكورنيش النيل وميادين التحرير ورمسيس وعبدالمنعم رياض، مع انتظام الحركة أعلى كوبري أكتوبر وكوبري قصر النيل، واستقرار نسبي بمحور صلاح سالم وطريق الأوتوستراد في الاتجاهين، دون تسجيل اختناقات مؤثرة.

حالة المرور في الجيزة

انتظمت الحركة المرورية بمحاور 26 يوليو وصفط اللبن وشارع الهرم وفيصل، مع سيولة أعلى كوبري الجامعة وكوبري عباس، بينما ظهرت كثافات متوسطة متحركة بطريق الدائري خاصة في مناطق نزلة البحر الأعظم ومنشأة القناطر، وتم التعامل معها ميدانيًا.

حالة المرور في القليوبية

شهدت مداخل ومخارج بنها وشبرا الخيمة كثافات نسبية، مع انتظام الحركة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وظهور كثافات محدودة خلال فترات الذروة جرى احتواؤها دون تأثير على الحركة العامة.

انتشار الخدمات المرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور نشر سيارات الإغاثة المرورية والأوناش على الطرق السريعة والمحاور الحيوية، مع تكثيف التواجد الأمني لضمان السلامة المرورية والتعامل السريع مع البلاغات.

نصيحة للسائقين

يُنصح قائدو المركبات بالالتزام بتعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة، ومتابعة الحالة المرورية أولًا بأول خاصة خلال ساعات الذروة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.