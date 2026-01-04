الأمريكية والفرنسية أبرزهم، السماح لـ 63 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الداخلية القرارات أرقام 2219 و2220 و2217 لسنة 2025، بشأن الإذن لـ 63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

الداخلية تصدر 3 قرارات متتالية بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية

وجاءت القرارات بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات القانونية، حيث نصت المادة الأولى بكل قرار على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالبيانات المرفقة بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، على أن يتم نشر القرارات في الوقائع المصرية.

تفاصيل القرارات

القرار رقم 2219 لسنة 2025 شمل الإذن لـ21مواطنًا، أولهم ناصر محمد توفيق مراد وآخرهم حسن مصطفى حسن مصطفى، بالتجنس بجنسيات أجنبية متنوعة من بينها الإيطالية والألمانية والبريطانية والهولندية والأمريكية والكندية والفلسطينية والسودانية والفرنسية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

القرار رقم 2220 لسنة 2025 تضمن الإذن لـ21مواطنًا آخرين، أولهم محمد طارق محمود محمد وآخرهم إسماعيل حاتم حسن عيسى، بالتجنس بجنسيات أجنبية شملت الأمريكية والألمانية والهولندية والأسترالية والكندية والأوكرانية والمغربية والأردنية والفلسطينية والإيطالية والسويسرية والبلجيكية.

كما صدر القرار رقم 2217 لسنة 2025 متضمنًا الإذن لـ21مواطنًا، أولهم أمير أحمد حمودة حسين حمودة وآخرهم عبد الكريم محمود أحمد على شحاتة، بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية وفق الضوابط القانونية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية، وبعد استيفاء الحالات لكافة الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.

