أخبار مصر اليوم: حل جديد لأزمة الفكة وزحام شبابيك تذاكر المترو.. الهلال الأحمر بالعريش يستقبل النجمة أنجلينا جولي.. سحب ممطرة على شمال البلاد واستقرار نسبى بالجنوب

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

دفعت أزمة فكة المترو المواطنين للبحث عن طرق الحصول على تذاكر المترو بعيدا عن شباك التذاكر، وذلك للتيسير على إدارة المترو على المواطنين.

تشهد معارض الآثار المصرية المؤقتة، والمُقامة حاليًا في عدد من دول العالم نجاحًا وإقبالًا جماهيريًا واسعًا، بما يعكس الشغف العالمي بالحضارة المصرية العريقة ويؤكد مكانتها الفريدة كإحدى أعرق الحضارات الإنسانية وأكثرها جذبًا للسائحين.

شهد عام 2025م تطورًا ملحوظًا لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ دار الإفتاء المصرية، محققة أرقامًا غير مسبوقة تعكس تصاعد تأثيرها الرقمي وترسيخ مكانتها كمرجعية دينية موثوقة في الفضاء الإلكتروني.

استقبل المركز اللوجيستي للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش النجمة أنجلينا جولي، حيث اطّلعت على آليات إدارة وتنسيق تدفق المساعدات الإنسانية التي يقودها الهلال الأحمر المصري.

أعلنت الرابطة الدولية للجراحين وأطباء الجهاز الهضمي والأورام (IASGO) اختيار العالم الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس فريق زراعة الكبد بـ جامعة المنصورة، لنيل لقب «رجل العام في مصر والشرق الأوسط»، تقديرًا لمسيرته العلمية والمهنية الحافلة، وإسهاماته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في دعم البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات الطبية الدولية.

الطقس، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

افتتح الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران - وزير العمل، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، وأحمد المسلماني – رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، والدكتور أحمد عبد الرحمن – نائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء وليد عارف - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

