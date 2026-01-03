فيديو يقود الشرطة لضبط متهم بسرقة الهواتف بالشرقية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بأحد الطرق بالشرقية.. وضبط مرتكب الواقعة.



ضبط سارِق هاتف محمول بالشرقية

وكانت أجهزة الأمن، رصدت منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بأحد الطرق بالشرقية.

ضبط سارِق هاتف محمول بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو طالبة- مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

وباستدعائها أكدت أنه بتاريخ أول الجارى حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، قام أحد الأشخاص بسرقة الهاتف المحمول الخاص بها "بأسلوب الخطف" ولاذ بالفرار.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

