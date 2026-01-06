الحقونا البرج هيقع علينا، سكان عمارة الحسين في فيصل يحررون محضر إثبات حالة بقسم الهرم

18 حجم الخط

حرر سكان برج الحسين في منطقة كعابيش بفيصل، محضر إثبات حالة بقسم شرطة الهرم، يفيد تضررهم من وجود شروخ في حوائط العقار قد تسبب انهياره، خاصة بعد شعورهم بهزة شديدة داخل سكنهم، مرددين عبارة الحقونا البرج هيقع علينا.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهودها للتأكد من مدى صحة البلاغ من الانتقال لموقع البلاغ ومعاينته بمشاركة لجنة هندسية تم تشكيلها من قبل حي الهرم، ومدى صلاحيته لإقامة السكان داخله من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

انهيار سقف عقار مكون من 3 طوابق في الوراق وإجلاء فوري لسكانه

وعلى جانب اخر، كان قد انهار سقف عقار سكني، مكوَّن من 3 طوابق، دون وقوع إصابات بدائرة قسم شرطة الوراق.

ويواصل رجال البحث الجنائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب الانهيار، والتأكد من سلامة باقي أجزاء العقار والعقارات المجاورة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بحدوث انهيار جزئي بسقف أحد العقارات بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة ومسؤولو الحي إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.