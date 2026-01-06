اليوم، أمانة النواب تواصل استقبال النواب الجدد لتسلم كارنيه العضوية

18 حجم الخط

تواصل الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، استقبال الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025، لاستخراج كارنيه العضوية.

الجدول الزمني المعلن من الأمانة العامة

ومن المقرر استقبال باقي النواب وفق الجدول الزمني المعلن من الأمانة العامة للمجلس طبقًا لترتيب المحافظات المحدد قانونًا، حيث سيتم اليوم الثلاثاء ٦ يناير استقبال النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة من محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وكان المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعلن أن الأمانة العامة للمجلس انتهت أمس الإثنين ٥ يناير من تسليم ١٥٢ نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية، ليصل إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم وأمس إلى ٣١٥ نائبًا.

النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف الأمين العام إن الأمانة العامة للمجلس تتابع أولًا بأول تلقي النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات مرفقًا بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين، حيث تلقت الأمانة العامة اليوم من الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فوز عدد ٣٥ نائبًا من الذين أجريت انتخابات الإعادة بدوائرهم يومي ٢٧، ٢٨ ديسمبر الماضي، وجار تسجيل بيانات عضويتهم وتحديد موعد استقبالهم لتسليم كارنيهات العضوية.

وكانت الأمانة استقبلت أمس النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج).

كارنيهات العضوية

وكان المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعلن أن الأمانة العامة للمجلس أول أمس الأحد ٤ يناير من تسليم عدد ١٦٣ نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية.

