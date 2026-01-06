إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس

18 حجم الخط

أفاد موقع BNO News اليوم الثلاثاء، بسماع أصوات إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وأوضح التقرير أن ملابسات إطلاق النار لا تزال غير واضحة حتى الآن.

فيما قالت تقارير أخرى، إن طائرات مسيرة مجهولة الهوية اقتربت من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية، مما استدعى تدخل الحرس الرئاسي.

وأبلغ سكان شوارع أوردانيتا، ليكونا، وسوكري عن الحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق "سبوتنيك موندو".

