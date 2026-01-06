الثلاثاء 06 يناير 2026
إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس

القصر الرئاسي في
القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، فيتو
أفاد موقع BNO News اليوم الثلاثاء، بسماع أصوات إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وأوضح التقرير أن ملابسات إطلاق النار لا تزال غير واضحة حتى الآن.
فيما قالت تقارير أخرى، إن طائرات مسيرة مجهولة الهوية اقتربت من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية، مما استدعى تدخل الحرس الرئاسي.

وأبلغ سكان شوارع أوردانيتا، ليكونا، وسوكري عن الحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق "سبوتنيك موندو".

 

إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس

الجريدة الرسمية