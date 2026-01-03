السيطرة على حريق في شقة سكنية بطنطا

18 حجم الخط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية على حريق اندلع داخل إحدى الشقق السكنية بعمارات الأوقاف أعلى مديرية أوقاف الغربية دون وقوع إصابات بشرية، وذلك نتيجة حدوث ماس كهربائي بشاحن هاتف محمول.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعمارات الأوقاف أعلى مديرية أوقاف الغربية.

حريق بطنطا

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية مدعومة بسيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الشقق.



وتبين من الفحص والمعاينة أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بشاحن هاتف محمول مما أدى إلى اشتعال النيران داخل الشقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على جهات التحقيق المختصة.

وأكدت الجهات الأمنية بالغربية عدم وجود خسائر في الأرواح، مع حصر التلفيات الناتجة عن الحريق، والتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم ترك شواحن الهواتف موصولة بالكهرباء لفترات طويلة.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

وفي سياق آخر، شهدت قرية تفهنا العزب، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

وأسفرت جهود الحماية المدنية بـ زفتى والسنطة برئاسة المقدم مدحت عبد الجواد عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبريد المكان ومنع تجدد الاشتعال.

