إخماد حريق اندلع في مسرح مدرسة طنطا الزراعية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مسرح مدرسة طنطا الزراعية
اندلع حريق بمسرح بالدور الأرضي بمدرسة طنطا الثانوية الزراعية بمدينة طنطا.

وانتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على جهود السيطرة وتأمين الموقع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

 جاء ذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

إخطار قوات الحماية المدنية والإسعاف والصحة والكهرباء والمرور

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور تلقي البلاغ بمركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اليوم الأحد حيث جرى على الفور رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية وتم إخطار قوات الحماية المدنية والإسعاف والصحة والكهرباء والمرور للتحرك السريع إلى موقع البلاغ مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وفي مقدمتها فصل التيار الكهربائي عن المدرسة والمنطقة المحيطة لضمان سلامة المواطنين والقوات المشاركة.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن الحريق نشب بمسرح مغلق للصيانة ويُستخدم كمخزن على مساحة تقارب 90 مترًا مربعًا ويحتوي على تشوينات أخشاب ومقاعد خشبية متهالكة، مشيرًا إلى أن المدرسة كانت خالية تمامًا من الطلاب لانتهاء اليوم الدراسي، وهو ما أسهم في سرعة التعامل الآمن مع الموقف دون تعريض أي أرواح للخطر.

وأشار المحافظ إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بعدد أربع سيارات إطفاء إلى موقع الحادث إلى جانب سيارة إسعاف واحدة، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده إلى أي منشآت مجاورة مؤكدًا أن الموقف أصبح آمنًا تمامًا.

وثمّن محافظ الغربية الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الحماية المدنية مشيدًا بسرعة الاستجابة والكفاءة العالية في التعامل مع الحريق والتنسيق الواضح بين جميع الجهات المعنية مؤكدًا أن ما جرى يعكس جاهزية أجهزة المحافظة وقدرتها على إدارة الأزمات والتعامل الفوري مع البلاغات حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأسفر الحريق عن احتراق مخلفات الأخشاب الموجودة بالمسرح فقط دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

 

 

