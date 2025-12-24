الأربعاء 24 ديسمبر 2025
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

إصابة 4 أشخاص في
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا، فيتو
أُصيب 4 أشخاص، بينهم أب وابنه، في حادث مروري وقع اليوم على طريق المحلة الكبرى – طنطا، وذلك أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارتين.

محافظة الغربية يقدم 32 فرصة تمكين جديدة لفتيات وذوي همم

رفع آثار حادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي وإعادة فتح الحركة المرورية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بالواقعة. انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة فيما تم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

 وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق بمدينة طنطا.

تصادم 5 سيارات على الطريق السريع طنطا - الإسكندرية الزراعي 

وقبل ساعات، شهد الطريق السريع طنطا - الإسكندرية الزراعي في اتجاه أمام مدخل قرية سبرباي شللا مروريا صباح اليوم إثر حادث تصادم مروع بعد تصادم 5 سيارات ما أدى إلى توقف الحركة وتكدس المركبات.

انتقلت قوات المرور والحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل السريع مع الموقف.

واستطاعت القوات رفع آثار الحادث وإزالة المخلفات وتأمين الطريق لمنع وقوع أي حوادث إضافية إلى جانب تنظيم حركة المرور لحين عودة السيولة المرورية بمدينة طنطا.

وأوضحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية أن الاستجابة السريعة والتنسيق بين الجهات المختصة ساهم في تقليل آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام المواطنين مشيرة إلى استمرار تكثيف الخدمات المرورية على الطرق الحيوية لمنع أي أعطال أو ازدحامات مفاجئة.

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد القيادة الآمنة حفاظًا على أرواحهم وسلامة مستخدمي الطرق. 

