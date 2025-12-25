الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يقود حملة إشغالات بشوارع طنطا

محافظ الغربية يقود
محافظ الغربية يقود حملة إشغالات بشوارع طنطا
18 حجم الخط

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية موسعة شملت عددا من الشوارع الحيوية بمدينة طنطا وعلى رأسها شوارع محب وسعيد والكورنيش.

محافظ الغربية يفتتح أقسام مطورة بمستشفى المحلة ويؤكد: تطوير المنظومة الصحية أولوية

العثور على جثة أحد نزلاء دار الضيافة بجامعة طنطا داخل غرفته

جاء ذلك خلال مساء اليوم الخميس عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد كثافات مرورية وزحاما ملحوظا نتيجة زيادة الحركة التجارية وإقبال المواطنين بمدينة طنطا حيث تعد هذه الشوارع من أهم الشرايين المرورية المؤثرة في حركة المواطنين والسيولة المرورية اليومية وذلك لمتابعة تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وضبط المخالفات التي تعيق حركة السير وتشوه المظهر العام في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص محافظة الغربية على استعادة الانضباط الكامل بالشارع الطنطاوي وإعادة الوجه الحضاري لكافة مدن ومراكز المحافظة.

وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع وعدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية أو إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تمثل تعديًا على حقهم في شارع منظم وآمن مؤكدًا أن شوارع محب وسعيد والكورنيش تمثل محاور رئيسية للحركة التجارية والمرورية بمدينة طنطا ويجب أن تظل مفتوحة بالكامل أمام المواطنين والسيارات خاصة في أوقات الذروة بما يحقق السيولة المرورية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملات المكبرة نهج عمل مستمر يستهدف التعامل مع المشكلات ميدانيا في توقيتات الذروة مشيرا إلى أن الدولة استثمرت كثيرا في تطوير البنية التحتية والطرق ولن يسمح بإهدار هذه الجهود بسبب ممارسات خاطئة أو مخالفات تعطل حركة الشارع وتؤثر على حياة المواطنين اليومية.

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تضع المواطن في مقدمة الأولويات موضحا أن استعادة الانضباط منظومة متكاملة تشمل تنظيم الحركة، ورفع كفاءة الشوارع وتحسين الصورة البصرية للمدينة بما يعكس الوجه الحضاري اللائق بمحافظة الغربية ومكانتها ويُسهم في خلق بيئة حضارية آمنة تشجع على الحركة والتجارة والاستثمار.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة اليومية وعدم التهاون مع أي مخالفات مع تكثيف الحملات المفاجئة في مختلف الشوارع الحيوية خاصة خلال فترات الزحام مؤكدا أن القانون سيطبق بكل حسم على المخالفين مع الاستمرار في التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها بشكل فوري.

وتأتي هذه الجولات والحملات المكثفة ضمن خطة محافظة الغربية لإعادة الانضباط الكامل للشارع، وفرض سيادة القانون وتحقيق الانسيابية المرورية واستكمال جهود إعادة المظهر الحضاري لكافة أنحاء المحافظة بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين ويعكس صورة حضارية تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

العثور على جثة أحد نزلاء دار الضيافة بجامعة طنطا داخل غرفته

محافظ الغربية يفتتح أقسام مطورة بمستشفى المحلة ويؤكد: تطوير المنظومة الصحية أولوية

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

محافظ الغربية يستجيب لطلب مسنة بتوفير كرسي متحرك بعد سماع شكواها

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المركز التجاري بالمحافظة (صور)

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

تشكيل مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس عاصمة مصر

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين الزمالك وسموحة بعد 20 دقيقة

تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 1% في آخر اجتماعات 2025

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

شهادات ادخار تحصد المراكز الثلاثة الأولى في البنوك

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر

كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟ أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري عن قول "دي سنة سوداء": اعتداء على مقام الألوهية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads