حوادث

السيطرة على حريق هائل بشجرة مجاورة لسور مدرسة سمنود الصناعية بالغربية

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شجرة كبيرة مجاورة لسور مدرسة سمنود الصناعية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي والطلاب والعاملين بالمنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بجوار مدرسة سمنود الصناعية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل امتداده إلى مباني المدرسة أو العقارات المجاورة، وذلك في حضور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى جانب مسؤولي مجلس مدينة سمنود.

وأكدت الجهات الأمنية بمحافظة الغربية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان وبدء الفحص لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

وشهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

وأسفرت جهود الحماية المدنية بـ زفتى والسنطة برئاسة المقدم مدحت عبد الجواد عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبريد المكان ومنع تجدد الاشتعال.

