السيطرة على حريق هائل بشجرة مجاورة لسور مدرسة سمنود الصناعية بالغربية

18 حجم الخط

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شجرة كبيرة مجاورة لسور مدرسة سمنود الصناعية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي والطلاب والعاملين بالمنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بجوار مدرسة سمنود الصناعية.

السيطرة على حريق هائل بشجرة مجاورة لسور مدرسة سمنود الصناعية

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل امتداده إلى مباني المدرسة أو العقارات المجاورة، وذلك في حضور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى جانب مسؤولي مجلس مدينة سمنود.

السيطرة على حريق هائل بشجرة مجاورة لسور مدرسة سمنود الصناعية

وأكدت الجهات الأمنية بمحافظة الغربية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان وبدء الفحص لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

وشهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

وأسفرت جهود الحماية المدنية بـ زفتى والسنطة برئاسة المقدم مدحت عبد الجواد عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبريد المكان ومنع تجدد الاشتعال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.