العثور على جثة أحد نزلاء دار الضيافة بجامعة طنطا داخل غرفته

عثر على جثة أحد نزلاء دار الضيافة التابعة لـ جامعة طنطا متوفيا داخل غرفته وذلك بعد اكتشاف الواقعة بالصدفة على يد أحد العاملين أثناء البحث عنه عقب تغيبه لفترة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد النزلاء داخل دار الضيافة بجامعة طنطا وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ.



وبالفحص عن طريق مديرية أمن الغربية تبين أن المتوفى كان يقيم بمفرده داخل الغرفة ويعاني من أمراض بالقلب وأمراض مزمنة ولم تلاحظ أي شبهة جنائية حول الواقعة.



وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما أخطرت النيابة العامة بالغربية لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الوفاة.

