الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العثور على جثة أحد نزلاء دار الضيافة بجامعة طنطا داخل غرفته

جامعة طنطا، فيتو
جامعة طنطا، فيتو
18 حجم الخط

عثر على جثة أحد نزلاء دار الضيافة التابعة لـ جامعة طنطا متوفيا داخل غرفته وذلك بعد اكتشاف الواقعة بالصدفة على يد أحد العاملين أثناء البحث عنه عقب تغيبه لفترة.

محافظ الغربية يفتتح أقسام مطورة بمستشفى المحلة ويؤكد: تطوير المنظومة الصحية أولوية

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد النزلاء داخل دار الضيافة بجامعة طنطا وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ.
 

وبالفحص عن طريق مديرية أمن الغربية تبين أن المتوفى كان يقيم بمفرده داخل الغرفة ويعاني من أمراض بالقلب وأمراض مزمنة ولم تلاحظ أي شبهة جنائية حول الواقعة.
 

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما أخطرت النيابة العامة بالغربية لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يفتتح أقسام مطورة بمستشفى المحلة ويؤكد: تطوير المنظومة الصحية أولوية

القمامة تحاصر عزبة المنشاوي القبلية بالغربية، والأهالي يشكون الإهمال ويطالبون بتدخل عاجل

جامعة طنطا تؤكد ريادتها في رعاية وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة

رئيس جامعة طنطا: دعم كبير للمشروعات الفائزة بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

الأكثر قراءة

"الرياضة" تعلن تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد السباحة بعد واقعة وفاة يوسف محمد

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور.. عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر 13 طعنا بانتخابات النواب ورفض باقي الطعون.. والحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور

هو إحنا هناكل طرق وكباري، مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)

اتحاد السباحة يقرر تجميد أعماله احتراما للرأي العام بعد وفاة يوسف محمد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية رددها عند صلاة الفجر لقضاء الحوائج

أمين الفتوى يوضح أسوأ أنواع المتاجرة بالدين (فيديو)

ماذا يفعل المصلي حال شكه في عدد ركعات الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads