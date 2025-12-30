محافظ المنوفية يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بكفر العرب

18 حجم الخط

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، وحدة العلاج الطبيعي الجديدة بالوحدة الصحية بقرية كفر العرب التابعة لمركز ومدينة تلا، والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، وذلك لتقديم خدمة صحية أفضل لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها المحافظ لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على حجم الأعمال ونسب التنفيذ، ودفع وتيرة العمل لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور ياسر سالم رئيس مركز ومدينة تلا، والدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الشئون الصحية، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

أقسام وحدة العلاج الطبيعى

وخلال الافتتاح، تفقد محافظ المنوفية أقسام وحدة العلاج الطبيعي، والتي تضم ثلاث غرف علاج طبيعي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، تشمل أجهزة التنبيه الكهربي، والموجات التصادمية والصوتية، والليزر، ووحدة أطفال متكاملة، وأجهزة أشعة وتمارين علاجية، إلى جانب جهاز شد الفقرات بالكمبيوتر، مشيدًا بمستوى التجهيزات الطبية الحديثة التي تم توفيرها لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية داخل القرى، وتخفيف العبء عن كاهل الأهالي من خلال توفير تخصصات حيوية بالقرب من أماكن إقامتهم، خاصة لكبار السن والمرضى، وتقليل الحاجة إلى الانتقال للمستشفيات المركزية بالمدن.

مساعدات مالية

كما تفقد المحافظ عيادة الأسنان بالوحدة الصحية، واطمأن على انتظام العمل وجودة الخدمة المقدمة، وأثناء الجولة التقى بحالة مرضية، وعلى الفور وجه بصرف مساعدة مالية عاجلة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة بالتنسيق مع مستشفيات الجامعة، في إطار الحرص على تقديم الدعم الإنساني والرعاية الصحية العاجلة للمواطنين.

واستمع محافظ المنوفية إلى شكاوى عدد من المواطنين بشأن الحاجة لتوفير خطوط سير من شبين الكوم إلى كفر العرب، وعلى الفور وجه رئيس المدينة بالتنسيق مع مشروع المواقف لإعداد تصور متكامل وعرضه عليه، استجابة لمطالب الأهالي.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تضع قطاع الصحة على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان المصري وتنميته صحيًا يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، وأن المحافظة حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية والتوسع في إنشاء الوحدات المتخصصة.

