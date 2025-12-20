السبت 20 ديسمبر 2025
خلال يوم واحد، صحة المنوفية تجري 71 عملية جراحية مجانية بمستشفى منوف

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية يومًا طبيًّا متميزًا تحت شعار «يوم في حب مصر» بمستشفى منوف العام، تم خلاله إجراء 71 عملية جراحية مجانية بنسبة 100%، أمس الجمعة، وذلك ضمن جهود القضاء على قوائم الانتظار.

 

40 جراحة عامة و13 عظام و11 نساء وتوليد

وشملت العمليات الجراحية عددًا من التخصصات الطبية، حيث تم إجراء 40 عملية جراحة عامة، و13 عملية عظام، و11 عملية نساء وتوليد، و3 عمليات أنف وأذن، إلى جانب 4 حالات قسطرة قلبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين وأطقم التمريض والفنيين، مع توفير المستلزمات الطبية اللازمة كافة  لضمان أعلى معدلات الأمان والجودة للمرضى.


وجرى تنفيذ اليوم الطبي في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية وإدارة العلاج بقيادة الدكتور محمد سلامة، وبحضور ومتابعة الدكتور مصطفى النعماني مدير إدارة المستشفيات، والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام، وسط إشادة بحسن التنظيم وجهود الفرق الطبية، وجودة الخدمات المقدمة وحسن استقبال المرضى.

 

وكيل صحة المنوفية: مستمرون في القضاء على قوائم الانتظار

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن تنظيم مثل هذه الأيام الطبية يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في دعم المستشفيات الحكومية بالإمكانيات والكوادر الطبية اللازمة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات أبناء المحافظة.


وأضاف وكيل صحة المنوفية، أن هذه الجهود تعكس التزام المنظومة الصحية بالمنوفية برسالتها الإنسانية والوطنية، من خلال التوسع في المبادرات العلاجية المجانية، وتقديم رعاية صحية متكاملة تحفظ كرامة المواطن وتحقق مبدأ العدالة الصحية.

