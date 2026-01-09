اصنعي بنفسك سيروم الشاي الأخضر لتقليل تساقط الشعر وزيادة نموه

18 حجم الخط

سيروم الشاي الأخضر للشعر يعد من الوصفات الطبيعية الرائعة التي تساعد على تقوية الشعر، والحد من تساقطه، وزيادة نعومته، وتحسين مظهره العام بفضل غناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات.

وتحرص الفتيات على استخدامه باستمرار خاصة أنه يسهل تحضيره فى المنزل بمكونات اقتصادية ومتوفرة، كما أنه فعال وليس له آثار جانبية.

سيروم الشاي الأخضر لتقليل تساقط الشعر

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن سيروم الشاي الأخضر يقلل تساقط الشعر ويغذي البصيلات والجذور ما يساعد في تقويتها وزيادة نموه وعلاج التهابات فروة الرأس والقضاء على القشرة في فصل الشتاء، كما يزيد كثافة الشعر ويمنحه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ويقلل الهيشان ويحمي من التقصف.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من أوراق الشاي الأخضر.

نصف كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت الأرجان.

كبسولتان من فيتامين E.

زجاجة صغيرة بخاخ أو قطارة لحفظ السيروم.

تساقط الشعر

طريقة تحضير سيروم الشاي الأخضر:

اغلي الماء ثم اتركيه يهدأ قليلا.

ضعي الشاي الأخضر في كوب وصبي الماء عليه.

اتركيه من 20 إلى 30 دقيقة حتى يبرد تماما ويصبح مركز.

قومي بتصفية المنقوع جيدا للتخلص من أي بقايا أوراق.

وفي وعاء صغير اخلطي جل الصبار

وزيت اللوز أو الأرجان.

وزيت اللوز أو الأرجان. أضيفي منقوع الشاي الأخضر بالتدريج مع التحريك المستمر حتى يتجانس.

افتحي كبسولات فيتامين E وأضيفيها للخليط لزيادة الترطيب واللمعان.

ضعي السيروم في زجاجة داكنة محكمة الغلق.

يحفظ في الثلاجة لمدة 7 إلى 10 أيام.

ضعي قطرات قليلة وقومي بتدليك فروة الرأس 5 دقائق.

يساعد على تحفيز الدورة الدموية وتقليل التساقط.

للاستخدام على طول الشعر، ضعي كمية صغيرة على الأطراف والشعر الجاف لتقليل الهيشان والتقصف.

كبديل لبلسم خفيف، رشي القليل على الشعر الرطب بعد الاستحمام دون شطف.

يفضل استخدامه مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على نتائج ملحوظة.

اختبري السيروم على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام للتأكد من عدم وجود حساسية.

لا يستخدم على فروة الرأس المصابة بجروح أو التهابات شديدة.

إذا كان شعرك جاف جدا زيدي كمية الزيت في الوصفة.

إذا كان شعرك دهني قللي الزيت وزيدي جل الصبار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.