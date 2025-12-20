الصحة: تدخل جراحي لإصلاح عيب خلقي نادر لطفل حديث الولادة بالمنوفية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى زاوية الناعورة المركزي بمحافظة المنوفية في إجراء تدخل جراحي دقيق لإصلاح عيب خلقي نادر لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر يومين، كان يعاني من عدم وجود فتحة الشرج، ضمن حالات العيوب الخلقية عالية الارتفاع.



وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفى فور استقبال الطفل بقسم جراحة الأطفال، أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والأشعة والموجات فوق الصوتية عدم وجود فتحة الشرج نهائيًا Imperforate Anus، مع وجود علامات احتباس برازي وتمدد بالقولون، بالإضافة إلى اكتشاف عيب خلقي بالقلب من نوع ثقب بالحاجز الأذيني (ASD).



وبناءً على التشخيص، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي وفق البروتوكول المعتمد لحالات العيوب الشرجية عالية الارتفاع (High ARM)، حيث تم إجراء إصلاح أولي لمنطقة الشرج بما يتناسب مع طبيعة الحالة، إلى جانب إنشاء فتحة قولون (Colostomy) مؤقتة بهدف حماية موضع الجراحة وضمان تصريف البراز بشكل آمن.



الطفل خرج من غرفة العمليات في حالة مستقرة

وأكدت وزارة الصحة أن الطفل خرج من غرفة العمليات في حالة مستقرة، ويخضع حاليًا للمتابعة الدقيقة داخل وحدة الحضانات، مع مراقبة التغذية والتنفس ووظائف القولون والقلب، لحين استكمال مراحل العلاج اللازمة.



أكدت وزارة الصحة أن النجاح بفضل تضافر جهود الفريق الطبي والتمريضي، في إطار حرص المنظومة الصحية على تقديم خدمات طبية متخصصة وآمنة للأطفال حديثي الولادة، والتعامل مع الحالات الحرجة وفق أعلى المعايير الطبية.

