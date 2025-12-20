السبت 20 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الصحة: تدخل جراحي لإصلاح عيب خلقي نادر لطفل حديث الولادة بالمنوفية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى زاوية الناعورة المركزي بمحافظة المنوفية في إجراء تدخل جراحي دقيق لإصلاح عيب خلقي نادر لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر يومين، كان يعاني من عدم وجود فتحة الشرج، ضمن حالات العيوب الخلقية عالية الارتفاع.


وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفى فور استقبال الطفل بقسم جراحة الأطفال، أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والأشعة والموجات فوق الصوتية عدم وجود فتحة الشرج نهائيًا Imperforate Anus، مع وجود علامات احتباس برازي وتمدد بالقولون، بالإضافة إلى اكتشاف عيب خلقي بالقلب من نوع ثقب بالحاجز الأذيني (ASD).


وبناءً على التشخيص، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي وفق البروتوكول المعتمد لحالات العيوب الشرجية عالية الارتفاع (High ARM)، حيث تم إجراء إصلاح أولي لمنطقة الشرج بما يتناسب مع طبيعة الحالة، إلى جانب إنشاء فتحة قولون (Colostomy) مؤقتة بهدف حماية موضع الجراحة وضمان تصريف البراز بشكل آمن.
 

الطفل خرج من غرفة العمليات في حالة مستقرة

وأكدت وزارة الصحة أن الطفل خرج من غرفة العمليات في حالة مستقرة، ويخضع حاليًا للمتابعة الدقيقة داخل وحدة الحضانات، مع مراقبة التغذية والتنفس ووظائف القولون والقلب، لحين استكمال مراحل العلاج اللازمة.

الصحة: فحص 20 مليونًا و321 ألف مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

الصحة تنظم برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية


أكدت وزارة الصحة أن  النجاح بفضل تضافر جهود الفريق الطبي والتمريضي، في إطار حرص المنظومة الصحية على تقديم خدمات طبية متخصصة وآمنة للأطفال حديثي الولادة، والتعامل مع الحالات الحرجة وفق أعلى المعايير الطبية.

الحالات الحرجة التدخل الجراحي المنظومة الصحية القولون العيوب الخلقية الموجات فوق الصوتية حديثى الولادة حديث الولادة محافظة المنوفية وزارة الصحة وحدة الحضانات

