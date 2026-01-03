تعديلات جديدة في أسعار تذاكر متحفي التحرير والفن الإسلامي

18 حجم الخط

بدأت المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية العمل بالتعديلات الجديدة لأسعار تذاكر الدخول، وذلك في ضوء قرارات وزير السياحة والآثار شريف فتحي بتعديل خريطة تذاكر الدخول وإلغاء العمل بتذاكر الزائرين العرب ومساواتهم بتذاكر الزائرين الأجانب.

الأسعار الجديدة لتذاكر دخول الزائرين للمتحف المصري بالتحرير

وبدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم، تطبيق الأسعار الجديدة لدخول المتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحي بإلغاء تذاكر دخول العرب ومعاملتهم بنفس معاملة الزائرين الأجانب.

الأسعار الجديدة لتذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وأضاف وزارة السياحة والآثار أن الأسعار الجديدة لتذاكر الزيارة ستكون كالتالي:

• الزائر المصري: 30 جنيهًا.

الطالب 10 جنيهات

• الزائر غير المصري: 550 جنيهًا.

الطالب غير المصري 275 جنيهًا.

وأكدت الوزارة جاهزية المتحف المصري لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم وفق المنظومة الجديدة، لتقديم تجربة ثقافية وتعليمية فريدة وسط كنوز الحضارة المصرية القديمة التي يزخر بها.

الأسعار الجديدة لأسعار تذاكر دخول متحف الفن الإسلامي

كما أعلن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، تطبيق منظومة جديدة لأسعار تذاكر الدخول، حيث تصل أسعار تذاكر الدخول للزائرين المصريين 20 جنيهًا، بينما فيما تصل أسعار تذاكر الطلاب المصريين لـ10 جنيهات.

كما حددت إدارة متحف الفن الإسلامي أسعار تذاكر دخول الزائرين الأجانب بـ340 جنيهًا، في حين بلغت تذكرة الطلاب العرب والأجانب 170 جنيهًا، بما يتماشى مع سياسات تطوير المنظومة المتحفية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

