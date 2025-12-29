الإثنين 29 ديسمبر 2025
أخبار مصر

زيادات جديدة في أسعار تذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار تذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير اعتبارًا من يوم الخميس الموافق الأول من يناير المقبل 2026.
 الأسعار الجديدة لتذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير.

وأضاف وزارة السياحة والآثار أن الأسعار الجديدة لتذاكر الزيارة ستكون كالتالي: 
• الزائر المصري: 30 جنيها
الطالب 10 جنيهات
• الزائر غير المصري: 550 جنيها
الطالب غير المصري 275 جنيها

وأكدت الوزارة جاهزية المتحف المصري لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم وفق المنظومة الجديدة، لتقديم تجربة ثقافية وتعليمية فريدة وسط كنوز الحضارة المصرية القديمة التي يزخر بها.

وعرض المتحف المصري بالتحرير، قطعة أثرية فريدة «بورتريه الأخوين» والمعروف أيضًا باسم "قرص أنتينوبوليس"، ويعد واحدًا من أروع القطع المعروضة لقاعات المتحف ويعود إلى العصر الروماني.

عرض بورتريه الأخوين بالمتحف المصري بالتحرير

ويعد بورتريه الأخوين جزء أصيل من مجموعة بورتريهات الفيوم الشهيرة، التي تمثل جسرًا فريدًا يربط بين فنون الرسم الكلاسيكي اليوناني-الروماني والتقاليد الجنائزية المصرية القديمة.

ويعود تاريخ البورتريه إلى العصر الروماني، تحديدًا في فترة حكم الإمبراطور هادريان (ما بين 117–138 م)، وتم اكتشافه في منطقة الشيخ عبادة المعروفة تاريخيًّا باسم أنتينوبوليس (Antinoe) بمصر الوسطى. 

على الرغم من أن البورتريهات الشبيهة تُنسب للفيوم فإن هذا البورتريه يتميز بعدة خصائص فهو عبارة عن بورتريه شخصي مرسوم على الخشب (نوعه غير محدد)، بأبعاد تقريبية 24 سم ارتفاعًا و38.5 عرضًا.

