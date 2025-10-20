أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر، أسعار شيفروليه الدبابة في السوق بعد انخفاضها، البورصة تربح 28 مليار جنيه بتعاملات اليوم، تراجع ملحوظ في أسعار الزيت

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.





حقيقة تأثر بعض التطبيقات في مصر نتيجة تعطل خدمات أمازون ويب سيرفيسز

وزير المالية: الاستثمارات الخاصة زادت بنحو 73% العام الماضي



أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل، موضحًا أنه من المهم التنسيق وتوحيد الرؤية حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل لصالح تحقيق التنمية ولصالح شعوبنا.

قال الوزير، فى مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إنه ينبغي ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة؛ لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أنه لابد أن نعمل معًا على تشجيع التبادل التجارى، وتعزيز التمويل الميسر المتاح للشركات الناشئة والدول النامية.

وأضاف أنه يجب توفير حيز مالى للدول النامية بالأدوات المبتكرة كالتمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص، وسد فجوة التنمية المطلوبة.

وأشار كجوك، إلى أننا نتطلع للعمل المشترك على معالجة العوائق الهيكلية فى سلاسل الإمداد العالمية، ونستهدف جعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بجهود متسقة على تحسين بيئة الاستثمار، ودفع حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

وقال إننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توحيد وتقليل الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفة الاستثمار، لافتًا إلى أن الاستثمارت الخاصة زادت بنحو ٧٣٪ العام المالي الماضى، كما حققت الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية نموًا أيضًا.



أسعار ومواصفات شيفروليه الدبابة في السوق المصري بعد انخفاضها





أسعار سيارات شيفروليه، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية الدبابة شيفروليه، أسعار الدبابات خلال منتصف شهر أكتوبر التي تراجعت بقيمة مالية تصل نحو 45 ألف جنيه؛ مما يساهم في تحسين مبيعات الدبابات في السوق المحلي.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه كافة الموزعين والتجار بأسعار الدبابات في السوق المحلي. ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة، بداية من اليوم الاثنين منتصف شهر أكتوبر، وهي كالتالي:

مواصفات محركات سيارات شيفروليه الدبابة 2025

زودت سيارات شيفروليه الدبابة في مصر بمحرك ديزل حقن مباشر للوقود 4 سلندرات سعة 2500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية تبلغ 79 حصانًا وعزم دوران 176 نيوتن متر، وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.







البورصة تربح 28 مليار جنيه بختام تعاملات الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.730 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 37975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 46585 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17101 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 11889 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15642 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3843 نقطة.



أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين



أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة استقرارًا ملحوظًا، اليوم الإثنين، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وتشمل أسعار كرتونة البيض البلدي والأبيض والأحمر.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 144 جنيها و146 جنيها.

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 146 إلى 148 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.



وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 147 إلى 150 جنيها.

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 149 إلى 153 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 148 جنيها إلى 150 جنيها.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 150 جنيها إلى 152 جنيها.



أبرز المواقع الإلكترونية المتأثرة بانقطاع خدمات «أمازون ويب سيرفيسز»

أعلنت شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، المتخصصة في سوق البنية التحتية السحابية، عن انقطاع واسع النطاق في خدماتها يوم الإثنين، ما أدى إلى تعطّل عدد كبير من المواقع الإلكترونية الشهيرة.



وقالت الشركة في بيان لها: إن سبب العطل يعود إلى «مشكلة تشغيلية» أثّرت على «خدمات متعددة»، مؤكدة أنها «تعمل على مسارات متوازية عدة لتسريع عملية استعادة الخدمة».

وأشار مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعطل ألعاب سحابية مثل «روبلكس» و«فورتنايت»، فيما ذكرت منصة تداول العملات الرقمية «كوين بيس» أن العديد من المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمة بسبب الانقطاع بحسب cnbcarabia.

تعرّضت مواقع إلكترونية لشركات طيران، من بينها «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز»، لاضطرابات يوم الإثنين نتيجة العطل الواسع الذي أصاب خدمات «أمازون ويب سيرفيسز»، حيث اشتكى بعض العملاء من عدم قدرتهم على الوصول إلى وظائف تسجيل الدخول للرحلات أو الاطلاع على حجوزاتهم.

وفي الساعة 5:27 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي لأمريكا، أعلنت شركة «أمازون» أنّها «تلاحظ مؤشرات واضحة على التعافي»، مضيفة: «معظم الطلبات ينبغي أن تنجح الآن، وما زلنا نعمل على معالجة تراكم الطلبات المؤجلة، وسنواصل تقديم المزيد من المعلومات».

وأكدت الشركة في وقت سابق عبر لوحة المعلومات الخاصة بخدماتها السحابية تسجيل «ارتفاع في معدلات الأخطاء وبطء في الأداء عبر عدة خدمات في منطقة US-EAST-1 بالولايات المتحدة».

وأفاد بعض العملاء بأنّ حجوزاتهم لم تكن تظهر في تطبيقات شركات الطيران، في حين عبّر آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن عجزهم عن تسجيل الوصول أو تسليم أمتعتهم.

يُذكر أنّ عطلًا ضخمًا أصاب شركة «كراودسترايك» في يوليو تموز 2024 نتيجة تحديث برمجي فاشل، تسبب في تعطيل آلاف أنظمة «ويندوز» التابعة لـ«مايكروسوفت»، ما أدّى إلى اضطراب حركة الطيران وغيرها من القطاعات حول العالم. وقد أوضحت «دلتا» حينها أنّ العطل أجبرها على إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة وتكبّد خسائر تجاوزت 500 مليون دولار من الإيرادات وتعويضات الركاب ومصاريف أخرى.



مؤسسات مالية دولية تتوقع وصول الذهب إلى مستويات قياسية جديدة في الشهور المقبلة

أعلنت عدد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بأن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا كبيرًا في الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية جديدة خلال الشهور القادمة.

جاء ذلك وسط تزايد الإقبال على شراء الذهب في العديد من الدول، وعلى رأسها فيتنام، التي شهدت زيادة ملحوظة في طلب الذهب، إلى جانب العديد من الدول الأخرى.

ووفقًا للتقارير العالمية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 51% منذ بداية العام الحالي، مدعومًا بعدد من العوامل الرئيسية، أبرزها ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، وزيادة اهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

وأحدث بنك أوف أميركا تحديثًا لتوقعاته بشأن أسعار المعادن الثمينة، حيث رفع تقديره لسعر الذهب في عام 2026 إلى 5000 دولار للأونصة، مع متوسط سنوي يبلغ نحو 4400 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في 8 أكتوبر الماضي، حينما تجاوز سعر الأونصة حاجز 4000 دولار للمرة الأولى في تاريخه، وواصل الذهب الارتفاع ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 4079.62 دولارًا للأونصة يوم الاثنين.

من جانب آخر، رفعت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة، بزيادة عن تقديرات سابقة كانت عند 4300 دولار.

وأشارت المجموعة إلى أن تدفقات قوية في صناديق المؤشرات المتداولة في الغرب، بالإضافة إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية، تدعم هذا التوقع.

ووفقًا لتقرير المجموعة، فإن "المخاطر المحيطة بتوقعاتنا المحدثة لسعر الذهب تميل إلى الاتجاه الصعودي، إذ إن تنويع استثمارات القطاع الخاص في سوق الذهب الصغيرة نسبيًا قد يدفع حيازات صناديق المؤشرات إلى تجاوز المستويات التي تشير إليها معدلات الفائدة".

وأشار الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة المصوغات والمجوهرات، إلى أن الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب تعود إلى عدة عوامل دولية متضافرة.

وأوضح أن "الأوقية سجلت أرقامًا تاريخية نتيجة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب في البنوك المركزية، وخاصة في الدول الآسيوية، بالإضافة إلى تصاعد الحروب التجارية بين أمريكا والصين، والتهديدات بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% اعتبارًا من نوفمبر، فضلًا عن الضغوط الجيوسياسية التي جعلت الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل الأزمات العالمية المتزايدة".





موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، يبحث عنه الكثير من المواطنين خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الماضية.

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، ٨، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.



انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما انخفض سعر لتر زيت الذرة والعباد انخفاضات تراوحت بين 3 و7 جنيهات، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟



وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 54 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54500 جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 58 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 58 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 68 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 66 ألف جنيه.

وفي ما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 إلى 106 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 93 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 105 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 110 جنيهات، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 85 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 111 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

