أخبار مصر

تصل لـ 550 جنيها للأجانب، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
أكدت وزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري بالتحرير يستقبل الزائرين يوميا، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد حجز تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه يتم إغلاق باب حجز تذاكر الدخول بالمتحف المصري بالتحرير في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار تذاكر الزيارة تبدأ من 30 جنيها للزائر المصري و10 جنيهات للطالب المصري، فيما تصل أسعار تذاكر الزيارة للزائرين الأجانب الي 550 جنيها، وتصل إلي 275 جنيها للطلاب من الزائرين الأجانب.
 

قواعد التصوير داخل المتحف المصري بالتحرير

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن يسمح بالتصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل "مجانًا" ويسمح فقط بدون فلاش، كما يتم السماح بالدخول المجاني للأطفال حتى سن 6 سنوات.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أنه يجري تطوير سيناريو العرض المتحفي بالمتحف المصري بالتحرير، مؤكدًا أنه سيقدم تجربة جديدة مع الحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن خطة تطويره الجديدة.

وأضاف أن المتحف المصري بالتحرير يقدم تجربة مختلفة ومتكاملة للزائرين عبر ما يضمه من روائع نادرة تجسد الحضارة المصرية العريقة، مؤكدًا أن الحفاظ عليه وتطويره يمثلان أولوية قصوى للوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأن المتحف المصري بالتحرير صرحٌ عريقٌ سيواصل أداء دوره الحيوي، وسيظل ركنًا أساسيًا في المنظومة المتحفية المصرية.

