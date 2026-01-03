الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد آرسنال بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي تجري، مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل إيفانيلسون هدف بورنموث في الدقيقة 10، وتعادل جابرييل دو سانتوس لفريق آرسنال في الدقيقة 16.

وشهد تشكيل الجانرز، عودة النجم الدولي الإنجليزي ديكلان رايس، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام أستون فيلا بسبب الإصابة.

في الوقت ذاته، يجلس الثلاثي بوكايو ساكا وإيربيتشي إيزي ولياندرو تروسارد على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى جابرييل جيسوس.

تشكيل بورنموث ضد آرسنال

بيتروفيتش - تروفيرت - سينسي - بروكس - سكوت - إيفانيلسون - تافيرنييه - كلويفرت - خيمينيز - هيل - أنطوان سيمينيو.

تشكيل آرسنال أمام بورنموث

دافيد رايا - هينيكابي - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - تيمبر - مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - نونو مادويكي - جابرييل مارتينيلي - فيكتور جيوكيريس.

ترتيب آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفًا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفًا

3- أنطوان سيمينيو بورنموث 9 أهداف

4- هوغو إيكيتيكي ليفربول 8 أهداف

4- دومينيك كالفيرت-لوين ليدز يونايتد 8 أهداف

4- داني ويلبك برايتون 8 أهداف

4- جان فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف

5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5- مورغان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.