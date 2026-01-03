السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

آرسنال
آرسنال
18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد آرسنال بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي تجري، مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل إيفانيلسون هدف بورنموث في الدقيقة 10، وتعادل جابرييل دو سانتوس لفريق آرسنال في الدقيقة 16.

وشهد تشكيل الجانرز، عودة النجم الدولي الإنجليزي ديكلان رايس، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام أستون فيلا بسبب الإصابة.

في الوقت ذاته، يجلس الثلاثي بوكايو ساكا وإيربيتشي إيزي ولياندرو تروسارد على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى جابرييل جيسوس.

تشكيل بورنموث ضد آرسنال 

بيتروفيتش - تروفيرت - سينسي - بروكس - سكوت - إيفانيلسون - تافيرنييه - كلويفرت - خيمينيز - هيل - أنطوان سيمينيو.

تشكيل آرسنال أمام بورنموث 

دافيد رايا - هينيكابي - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - تيمبر - مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - نونو مادويكي  - جابرييل مارتينيلي - فيكتور جيوكيريس.

ترتيب آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي 

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفًا 
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفًا 
3- أنطوان سيمينيو بورنموث 9 أهداف
4- هوغو إيكيتيكي ليفربول 8 أهداف
4- دومينيك كالفيرت-لوين ليدز يونايتد 8 أهداف
4- داني ويلبك برايتون 8 أهداف
4- جان فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف
5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف
5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف
5- مورغان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بورنموث ضد آرسنال أرسنال الدوري الانجليزي بورنموث البريميرليج

مواد متعلقة

تشكيل مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

برايتون يعمق جراح بيرنلي بثنائية في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على حساب وست هام

أستون فيلا يضرب نوتنجهام فورست بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

بمساعدة جاسوس أمريكى بحكومة فنزويلا، نيويورك تايمز تكشف كواليس اعتقال مادورو وزوجته

تشكيل مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الواو و«أو» في الحديث عن قيام الليل بسورة المزمل؟ الإفتاء تجيب

حديث الإسراء والمعراج كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

المزيد
الجريدة الرسمية
ads