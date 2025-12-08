الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تضيف بعدا لفهم المعتقدات الدينية، المتحف المصري بالتحرير يعرض مقصورة المعبودة "حتحور"

مقصورة المعبودة حتحور،
مقصورة المعبودة "حتحور"، فيتو
18 حجم الخط
ads

 يعرض المتحف المصري بالتحرير، قطعة أثرية فريدة لـمقصورة المعبودة “حتحور” فى معبد الملك تحتمس الثالث، وهي من أعمال الحفائر التي أجراها هنري إدوارد نافيل عام 1907، وهي من الحجر الرملي الملون، ويصل ارتفاعها الي 225 سم.

 مقصورة المعبودة
 مقصورة المعبودة "حتحور"

مقصورة المعبودة “حتحور” فى معبد الملك تحتمس الثالث

اكتشفت المقصورة بين المعبد الجنائزي للملك منتوحتب الثاني ومعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، وترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة الدولة الحديثة، نهاية حكم الملك تحتمس الثالث وبداية حكم ابنه الملك أمنحتب الثاني. قاعة (12) أرضي.

 

 مقصورة المعبودة
 مقصورة المعبودة "حتحور"


وتعرض المقصورة الآن في قاعة 12 بالدور الأرضي لـ المتحف المصري بالتحرير، وتعد من القطع التي تجذب اهتمام الزوار والباحثين لما تحمله من قيمة أثرية وتاريخية وفنية دقيقة.

مكانة المعبودة حتحور في الطقوس الملكية خلال الدولة الحديثة

وتؤكد المقصورة على مكانة المعبودة حتحور في الطقوس الملكية خلال الدولة الحديثة، وتضيف بعدًا جديدًا لفهم المعتقدات الدينية في عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، مما يجعلها قطعة فريدة في التراث المصري القديم.
 

وشيدت المقصورة في عهد الملك تحتمس الثالث وأتمها ابنه أمنحتب الثاني (منتصف الأسرة 18)، خُصصت لعبادة الإلهة حتحور في هيئة بقرة، تخرج من الجبل الغربي الذي يرمز للعالم الآخر، وتبرز جمالياتها في النقوش الدقيقة، بما في ذلك نباتات البردي، ومشاهد للملك راكعًا وهو يرضع من حتحور أو يتعبد أسفل رأسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير مقصورة المعبودة حتحور المعبودة حتحور معبد الملك تحتمس الثالث الملك تحتمس الثالث الملكة حتشبسوت معبد الملكة حتشبسوت الدير البحري

مواد متعلقة

وزير السياحة والآثار: إعلان خطة تطوير المتحف المصري بالتحرير قريبا

المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا لشخصية غامضة من عصر الأسرة الـ 18

المتحف المصري بالتحرير يكشف بعض أسرار التحنيط عند المصريين القدماء

المتحف المصري بالتحرير يعرض قناعًا ذهبيًا مذهلًا لحماية المومياوات في الحياة الآخرة

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

حرب دموية جديدة تبدأ في إثيوبيا، حكومة آبي أحمد تشعل الصراع بإقليم تيجراي

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام على استاد القاهرة، موعد مباراة نهائي كأس السوبر الليبي والقنوات الناقلة

خبير بالشأن الأفريقي: المعطيات الميدانية في السودان تكشف غياب الأفق السياسي

بالأسماء، "المحامين" تعلن أسماء المستبعدين من انتخابات الفرعيات في المرحلة الثانية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

الدولار يسجل 448.73 جنيها في المركزي السوداني صباح اليوم الإثنين

13.05 جنيه سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

12075 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالحماية من المخاطر

15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة الرزق وطلب الفرج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads