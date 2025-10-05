الأحد 05 أكتوبر 2025
رابط حجز تذاكر زيارة متحف الطفل

المتحف المصري الكبير
يقدم المتحف المصري الكبير تجربة فريدة للزائرين، من خلال القطع الأثرية المعروضة بالمتحف أو من الخدمات الترفيهية للزائرين المقدمة للزائرين. 

متحف الطفل بالمتحف المصري الكبير 

ويعد متحف الطفل واحد من أهم الخدمات الترفيهية المقدمة للزائرين، حيث صمم ليكون مبنى ينمي شغف الأطفال حول الحضارة المصرية القديمة من خلال استخدام وسائل تكنولوجية تعتمد علي جذب الأطفال وتعريفيهم بالحضارة المصرية القديمة. 

ويقدم متحف الطفل الملحق بالمتحف المصري الكبير تجربة مصممة لتنمي شغف الأطفال حول تراثهم، من خلال أنشطة تعليمية عملية تناسب أعمارهم، كما يعتبر المتحف مكانًا جذابًا يشد الأطفال بجماله البصري والسمعي والحسي، مما يجعلهم يقدرون حضارة مصر القديمة العظيمة.

تذاكر دخول متحف الطفل بالمتحف المصري الكبير

وأكدت هيئة المتحف المصري الكبير، أن تذاكر الدخول العامة تسمح للأطفال استكشاف المتحف بصحبة مرافق أو أحد الوالدين أو الوصي، ويساعدهم دليل تفاعلي على الاستفادة القصوى من زيارتهم، كما تتوفر جوالات إرشادية يقدمها خبراء في علم المصريات.

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير، أن الزيارة بمتحف الطفل مخصصة للأطفال من سن 6 إلى 12 عاما، وهي متاحة خلال الفترة من الأحد إلى الخميس من الساعة الواحدة حتى الخامسة مساء، وخلال يومي الجمعة والسبت تكون الزيارة متاحة من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساء، ويكون ⁠آخر موعد لشراء التذاكر في الساعة 4 مساء، وتكون مدة الجولة 45 دقيقة وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن حجزها من هنا .

