السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آرسنال يفوز على بورنموث 3-2 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

آرسنال
آرسنال
18 حجم الخط

انتهت مباراة بورنموث ضد آرسنال بنتيجة 3-2 للجانرز، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل إيفانيلسون هدف بورنموث في الدقيقة 10، وتعادل غابرييل ماجالهايس لفريق آرسنال في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني أحرز ديكلان رايس هدفين للجانرز في الدقيقتين 54 و71، وأضاف إيلي جونيور كروبي هدف بورنموث الثاني في الدقيقة 76.

وشهد تشكيل الجانرز عودة النجم الدولي الإنجليزي ديكلان رايس، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام أستون فيلا بسبب الإصابة.

في الوقت ذاته، جلس الثلاثي بوكايو ساكا وإيربيتشي إيزي ولياندرو تروسارد على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى غابرييل جيسوس.

تشكيل بورنموث ضد آرسنال 

بيتروفيتش - تروفيرت - سينسي - بروكس - سكوت - إيفانيلسون - تافيرنييه - كلويفرت - خيمينيز - هيل - أنطوان سيمينيو.

تشكيل آرسنال أمام بورنموث 

دافيد رايا - هينيكابي - ويليام ساليبا - غابرييل ماجالهايس - تيمبر - مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - نونو مادويكي  - غابرييل مارتينيلي - فيكتور جيوكيريس.

ترتيب آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي 

وبهذه النتيجة، يواصل آرسنال تصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 48 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفًا 
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفًا 
3- أنطوان سيمينيو بورنموث 9 أهداف
4- هوغو إيكيتيكي ليفربول 8 أهداف
4- دومينيك كالفيرت-لوين ليدز يونايتد 8 أهداف
4- داني ويلبك برايتون 8 أهداف
4- جان فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف
5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف
5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف
5- مورغان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بورنموث ضد آرسنال بورنموث أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي البريميرليج

مواد متعلقة

تشكيل مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

برايتون يعمق جراح بيرنلي بثنائية في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على حساب وست هام

حصاد الدور الأول بالدوري الإنجليزي، أرسنال الأكثر فوزا والأقل هزيمة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

كأس أمم إفريقيا، التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين تونس ومالي

آرسنال يفوز على بورنموث 3-2 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

خدمات

المزيد

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

انطلاق حلقة جديدة من التصفيات النهائية بـ«دولة التلاوة» بحضور على جمعة (بث مباشر)

ما الفرق بين الواو و«أو» في الحديث عن قيام الليل بسورة المزمل؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads