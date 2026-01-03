200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

18 حجم الخط

فقد سعر الذهب ما يقرب من 200 جنيه فى الجرام خلال الخمسة أيام الأخيرة من العام 2025 وبداية العام الجديد وحتى تعاملات اليوم.

وتراجع سعر الجرام بعد أن وصل الى مستويات قياسية حيث سحل الجرام 21 الأكثر انتشارا فى السوق المحلى نحو 6070 حنيها ولكنه أخذ فى التراجع فى الأسواق المحلية وحتى الآن الى أن وصل لمستويات 5865 جنيها.

اسعار الذهب اليوم السبت وعقب التراجع

الذهب عيار 24: سجل نحو 6702 جنيها للجرام

الذهب عيار 18: وصل إلى 5027 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 46920 جنيها في محلات الصاغة.

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن رؤيته لأفضل أدوات الاستثمار للأفراد والمستثمرين، في ظل الارتفاعات التاريخية التي شهدتها أسعار المعادن النفيسة خلال عام 2025، واستمرار هذا الزخم مع مطلع عام 2026.

الفضة طفرة.. والذهب على العرش

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن معدن الفضة حقق طفرة قوية في أسعاره خلال الفترة الماضية، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأهم وأقوى المعادن النفيسة.

بشكل عام أصدرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، تقريرها السنوي حول أداء سوق الذهب خلال عام 2025، والذي عكس عاما استثنائيا بكل المقاييس، بعدما سجل المعدن النفيس قفزات تاريخية على المستويين العالمي والمحلي، وعزز مكانته كأحد أهم الأصول الآمنة ووعاء ادخاري رئيسي في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

عام استثنائي للأونصة العالمية

أنهى الذهب العالمي عام 2025 بأداء غير مسبوق، بعدما ارتفعت أسعار الأونصة بنحو 70% على مدار العام، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب زيادة التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة.

وبحسب تقرير شعبة الذهب والمعادن، بدأ الذهب تداولاته في يناير عند مستوى 2624 دولارا للأونصة، ثم سجل صعودا تدريجيا خلال الربع الأول من العام، ليغلق شهر مارس عند 3089.58 دولار. ومع حلول شهر ابريل، تسارع الزخم الصعودي ليصل السعر إلى 3348.31 دولار، قبل أن تدخل السوق مرحلة تصحيح محدودة خلال شهري مايو ويونيو دون أن يغير ذلك الاتجاه العام الصاعد.

النصف الثاني من 2025

مع انطلاق النصف الثاني من العام، عزز الذهب مكاسبه بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر العالمية. وبعد ارتفاعات متتالية خلال شهري يوليو أغسطس، قفز السعر في سبتمبر إلى 3833.11 دولار للأونصة.

وفي شهر أكتوبر، نجح الذهب في كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، في خطوة عكست تحولا واضحا في شهية المستثمرين عالميا. واستمرت موجة الصعود حتى بلغت ذروتها في ديسمبر، بعدما سجلت الأونصة مستوى قياسيا غير مسبوق عند 4549.98 دولار، قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولارا، مؤكدة تصدر الذهب لقائمة الأصول الأعلى أداء خلال 2025.

