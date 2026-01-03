السبت 03 يناير 2026
محافظات

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

السيدات وكبار السن
السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي
تصدرت فئات السيدات وكبار السن المشهد الانتخابي في انتخابات دائرة المنتزه ثانى بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، خلال جولة الإعادة بالدائرة.

 

وحرص الناخبون على الاصطفاف أمام لجنة مدرسة الرحمانية بالمنتزة، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بصناديق الاقتراع وسط تواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مختلف الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه، وذلك لضمان توفير بيئة مناسبة تسهم في سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، ويتنافس فيها مرشحان على مقعد واحد.

 

وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزه أول وثان وثالث.

كما أعلنت المحافظة عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في حيَّي منتزه أول وثان، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام محافظة الإسكندرية، لمتابعة سير الاستعدادات والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ خلال يومي الانتخابات.

ومن أجل راحة الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وجّه المحافظ بتخصيص أماكن للاستراحة داخل المقار الانتخابية، إلى جانب توفير كراسي متحركة لتسهيل حركتهم وضمان مشاركتهم دون أي معوقات.

