أخبار مصر اليوم: شريف فتحي يعتمد ضوابط وإجراءات الحج السياحي 1447 هـ وتخفيضات تصل إلى 20 ألف جنيه.. التعليم تكشف حقيقة تأخر تسليم الكتب الدراسية للطلاب

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



التعليم تكشف حقيقة تأخر تسليم الكتب الدراسية للطلاب

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الكتب الدراسية تم طباعتها ووضعها فى مخازن الوزارة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، لتسليمها مع بداية العام الدراسي.

قال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على فضائية "المحور": "هناك ما يقرب من 50 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية وتم توزيع الكتب الدراسية على نسبة كبيرة منها وأن سبب تأخير تسليم باقي المدارس قد يعود إلى بعد المسافة".



وأضاف: "وزير التربية والتعليم يتابع بنفسه عملية توزيع الكتب الدراسية، والدليل على ذلك الجولات الميدانية التى يقوم بها الوزير لمدارس الجمهورية".

وأوضح: "بعض المعوقات البسيطة التى قد تقف فى وجه عملية توزيع الكتب الدراسية وتم متابعة هذه المعوقات وتم حلها، وهناك انضباط فى العملية التعليمية، ويتم متابعة ذلك بشكل رسمي يوميا".

وتابع: “لا توجد علاقة بين سداد المصروفات الدراسية وبين توزيع الكتب، وقد تكون بعض الشكاوى خاصة بأن الطالب لم يقم بسداد مصروفات العام الماضي، فلذلك تم عدم تسليمه بسدادها”.

تخفيضات تصل إلى 20 ألف جنيه، شريف فتحي يعتمد ضوابط وإجراءات الحج السياحي 1447 هـ

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والإجراءات المنظمة الحج السياحي لعام 1447هــ، وذلك وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وبما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.



اعتماد ضوابط الحج السياحي

وقال فتحي إن هذه الضوابط تهمل على رفع وتعزيز كفاءة منظومة الحج السياحي والسعي لتطويرها على نحو متكامل.

وتقرر بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال شركات السياحة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بفتح باب التسجيل قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، بما يتيح فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات اللازمة وضمان الاستعداد الكامل للوزارة وشركات السياحة للموسم على الوجه الأمثل.

إجراء قرعة الحج السياحي



كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة من لفئات الخمس نجوم (مستوى أبراج كدانة، أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

استحداث برامج حج جديدة



وأضافت أنه لأول مرة هذا العام تم استحداث برنامج حج جديد باسم (خمس نجوم أبراج كدانة) والذي يُتيح الإقامة خلال فترة المناسك داخل أبراج وليس مخيمات.

وأوضحت أنه تم أيضًا تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بقيمة تتراوح ما بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع الحرص على رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة واستفادة منظومة الحج السياحي هذا العام من تحسن التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين شركات السياحة وبما ينعكس إيجابًا على التكلفة النهائية للبرامج دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.

تسجيل أسماء الراغبين في قرعة الحج السياحي

وأكدت سامية سامي أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ومن أبرز ما تضمنته الضوابط لموسم الحج المقبل:

- أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2020، وأن يكون مُزود بجهاز الــ G P S ومُحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزًا لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبا.

- يتم السماح لشركة السياحة بتنفيذ برنامج الحج منفردة دون الدخول فى تضامن مع شركات أخرى، وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجا على ذات المستوى.

- ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة، وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعدادًا لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.

وفى سياق متصل، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.

وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.

كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصًا على سلامة وحقوق المواطنين، ومن عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.

وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج، لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.

وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات عديدة مكثفة للجنة العليا للحج والعمرة، وبحضور ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لوضع تصوير ومقترحات للضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي ١٤٤٧ه، إلى جانب عقد اجتماعات أخرى للتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية في هذا الشأن.

الآن، نتيجة القبول المبدئي للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة لصالح الأزهر الشريف، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من هنا.

ومن المقرر بدء الامتحانات اعتبارا من ٢٨ أكتوبر الجاري وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية في 27 مارس 2025، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 17 إلى 30 أبريل 2025.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

تعرف على مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي للراغبين في حجز برامج الحج السياحي للموسم القادم 1447 هـ/2026، وتصل إلى 120 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي 5 نجوم كدانة بالإضافة إلى 15 جنيها رسوم إلكترونية لا ترد.

مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي



وتضمنت ضوابط الحج السياحي للموسم القادم تحصيل 80 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي 5 نجوم مخيمات بالإضافة إلى 150 جنيها رسوم لا ترد كخدمات إلكترونية، كما سيتم تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه للراغبين في حجز برامج الحج السياحي الاقتصادي بالإضافة إلى 150 جنيها كخدمات إلكترونية.

وتضمنت الضوابط تحصيل 30 ألف جنيه من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج السياحي للمستوي البري بالإضافة إلى 150 جنيها كخدمات إلكترونية.

واعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لـ الحج السياحي للموسم القادم 1447 هـ/ 2026.

موعد إجراء قرعة الحج السياحي

وتضمنت الضوابط السماح للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز برامج الحج السياحي 1447هـ حتى يوم ٣٠ أكتوبر على أن تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين يوم 4 نوفمبر المقبل.



اعتماد ضوابط الحج السياحي

وتضمنت الضوابط المنظمة للحج السياحي، تحديد 30 ألفا و500 تأشيرة الحج السياحي للموسم الجاري، وذلك بمعدل 5 آلاف و700 تأشيرة لبرامج الحج السياحي للمستوى البر، و17 ألفا و60 تأشيرة لبرامج الحج السياحي الاقتصادي طيران، و7 آلاف و740 تأشيرة لبرامج الحج السياحي 5 نجوم.

وتضمنت الضوابط تحديد أسعار برامج الحج السياحي وتبدأ من 220 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي للمستوى البري والتي سيقيم فيها حجاج بيت الله الحرام في مناطق العزيزية والزاهر والنزهة، فيما تصل أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري “موسم كامل” بفنادق مكة المكة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 240 ألف جنيه، وتصل إلى 250 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي للمستوي البري موسم كامل بفنادق مكة المكرمة وحتى 1250 مترا، وذلك بإجمالي 7500 تأشيرة حج.

أسعار برامج الحج السياحي

قرر اللجنة العليا للحج والعمرة تخصيص 17 ألفا و60 تأشيرة لبرامج الحج السياحي الاقتصادي طيران، وتصل أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي طيران (أ) موسك كامل بفنادق مكة المكرمة وحتى 1250 مترا إلى 285 ألف جنيه، فيما تصل أسعار الحج السياحي اقتصادي طيران (ب) موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 إلى 2000 متر بسعر 265 ألف جنيه.

كما تصل أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي طيران (ج) تسكين في المناطق المعتاد عليها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 245 ألف جنيه.

أسعار برامج الحج السياحي 5 نجوم

كما قررت اللجنة تخصيص 7 آلاف و740 تأشيرة لبرامج الحج السياحي 5 نجوم، وتصل أسعار البرامج إلى 645 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي 5 نجوم « كدانة» صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترا، والذي سيقيم فيه الحجاج في عمائر سكنية في مشعر منى، وتصل إلى 560 ألف جنيه للبرامج 5 نجوم (أ) صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترا.

وتصل أسعار برامج الحج السياحي 5 نجوم (ب) صف ثاني مباشر على الحرم من 250 إلى 1250 مترا، حيث أكدت اللجنة أن كافة الأسعار السابقة لا تشمل أسعار تذاكر العبارات بالنسبة لبرامج الحج البري أو أسعار تذاكر الطيران بالنسبة للبرامج الحج الاقتصادي وبرامج 5 نجوم أو أسعار برامج التحسين.

4 رسائل مهمة من السيسي للبرهان

شهدت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عددا من الرسائل الهامة للرئيس السيسي أبرزها:

1- الإشادة بما يجمع البلدين من علاقات أخوية راسخة، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات.

2- تأكيد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان.

3- التشديد على دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

4- رفض أي محاولات من شأنها تهديد أمنه أو النيل من تماسكه الوطني أو تشكيل أي كيانات حكم موازية للحكومة السودانية الشرعية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب السوداني محي الدين سالم وزير الخارجية، والفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة، والسفير الفريق ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوى سفير جمهورية السودان بالقاهرة، واللواء الركن عادل اسماعيل أبو بكر الفكي مدير مكتب رئيس مجلس السيادة.

السيسي يرحب زيارة الفريق أول البرهان إلى مصر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بزيارة الفريق أول البرهان إلى مصر، مشيدًا بما يجمع البلدين من علاقات أخوية راسخة، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه تمت مناقشة تطورات الأوضاع الميدانية في السودان الشقيق، والجهود الدولية والإقليمية الرامية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان، مشددًا على دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد أمنه أو النيل من تماسكه الوطني أو تشكيل أي كيانات حكم موازية للحكومة السودانية الشرعية.

تسوية الأزمة السودانية

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن بالغ تقديره للدعم المصري المتواصل، وجهود الرئيس في هذا الخصوص، وهو الأمر الذي يُجسّد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، ويسهم في جهود السودان للخروج من أزمته الراهنة واستعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أهمية الآلية الرباعية كمظلة للسعي لتسوية الأزمة السودانية، ووقف الحرب، وتحقيق الاستقرار المطلوب، حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لأن يسفر اجتماع الآلية الرباعية الذي سوف يعقد في واشنطن خلال شهر أكتوبر الجاري عن نتائج ملموسة بغية التوصل لوقف الحرب وتسوية الأزمة.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات ملف مياه النيل، حيث جدد الجانبان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ على النيل الأزرق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني على وحدة الموقف بين مصر والسودان، وتطابق مصالحهما إزاء قضية السد الإثيوبي.

واتفق الرئيسان، في هذا الإطار، على تعزيز وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بين البلدين لضمان حماية الحقوق المائية المشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.