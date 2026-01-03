انتخابات النواب، انتظام التصويت بـ 55 لجنة فرعية في جولة الإعادة بالبلينا بسوهاج

18 حجم الخط

بدأت لجان انتخابات مجلس النواب اليوم السبت في استقبال الناخبين في الدائرة السابعة بمركز البلينا فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى بمركز ومدينة البلينا لاستقبال 354 ألفًا و447 ناخبًا ممن لهم حق التصويت داخل 48 مقرًّا انتخابيًّا و55 لجنة فرعية والمقرر إجراؤها اليوم وغدًا الأحد.

جاهزية 48 مقرا انتخابيا و55 لجنة فرعية لإجراء انتخابات مجلس النواب بالبلينا

وانطلق التصويت فى الساعة التاسعة صباحًا في 48 مقرًّا انتخابيًّا و55 لجنة فرعية لإجراء انتخابات مجلس النواب بالبلينا لاستقبال 354 ألفًا و447 ناخبًا ممن لهم حق التصويت في دائرة البلينا في جوالة الاعادة الملغاة بقرار من محكمة القضاء الإداري.

وشدد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، بمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم للعملية الانتخابية بالبلينا.

وأكد المحافظ أن المقار الانتخابية جاهزة وفقًا للكشوف المرسلة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية والفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة والربط مع مركز السيطرة بالوزارة، مؤكدًا التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية.

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع العناصر المشاركة من قضاة، وقوات تأمين، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.