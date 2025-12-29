بالأرقام، الحصر العددي بـ 7 دوائر انتخابية في جولة الإعادة بسوهاج

18 حجم الخط

شهدت محافظة سوهاج خلال يومي 27 و28 ديسمبر الجاري، حالة من الزخم السياسي والمنافسة الحادة بين مرشحي العائلات ذات الوزن الثقيل في الحياة السياسية، وذلك في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في 7 من أصل 8 دوائر انتخابية بالمحافظة، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتبقى جولة الإعادة في الدائرة السابعة بمركز البلينا يومي 3 و4 يناير 2026، بعد أن انتهت عمليات التصويت في الدوائر السبع الأخرى، وتُعد هذه الانتخابات بمثابة استعراض للقوة السياسية والانتخابية، حيث تنافست العديد من العائلات والتكتلات الكبيرة، والتي كانت لها كلمة الفصل في نتائج الانتخابات.

خريطة الدوائر الانتخابية في سوهاج

وتضمنت الدوائر السبع التي شهدت جولة الإعادة مراكز حيوية تضم: دار السلام، أخميم، ساقلتة، طما، طهطا، وجهينة، المراغة، وجرجا، وتمثل هذه المراكز مجموعات سكانية ضخمة، ما جعل المنافسة بين المرشحين أكثر تعقيدًا.

طبيعة المنافسة في الانتخابات

تتميز الانتخابات في محافظة سوهاج بتأثير العوامل العائلية والاجتماعية بشكل كبير، وقد تركزت المنافسة في معظم الدوائر بين مرشحين ذوي ثقل عائلي أو حزبي، مع اعتماد مرشحين آخرين على الحشد الجماهيري والمال السياسي، مما زاد من تعقيد الصورة الانتخابية، وكانت بعض الدوائر محسومة نسبيًا بسبب التكتلات العائلية والتوافقات العرفية التي تقرر بشكل مسبق لمن سيكون له التأثير الأكبر على الحسم الانتخابي.

تأثير العائلات الكبرى في الانتخابات

تعد العائلات الكبرى في سوهاج أحد أبرز العوامل المؤثرة في الانتخابات، حيث لعبت دورًا محوريًا في توجيه أصوات الناخبين، سواء من خلال الدعم الجماعي لمرشح بعينه أو من خلال التحالفات والتربيطات العائلية. هذا التأثير العائلي غالبًا ما يكون حاسمًا في بعض الدوائر التي تشهد فوارق ضئيلة في عدد الأصوات.

نتائج الحصر العددي في 7 دوائر انتخابية بسوهاج

الدائرة الأولى (مركز سوهاج):

إجمالي الناخبين: 566,528 ناخبًا



عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 68,546 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 3,025

الأصوات الصحيحة: 65,521



المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات:

علاء الدين قدرى محمد عبدالحليم: 32,694 صوتًا

حازم زكي أمين حمادى: 33,136 صوتًا

دياب محمد محجوب هريدى: 34,680 صوتًا

الدائرة الثانية (مركز أخميم):

إجمالي الناخبين: 473,364 ناخبًا

عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 72,954 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 2,832

الأصوات الصحيحة: 70,122

المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات:

ياسر نصر جلال عبدالولى: 35,338 صوتًا

مصطفى خليفة رضوان: 35,267 صوتًا

محمود على أحمد عبدالعال: 41,245 صوتًا

الدائرة الثالثة (مركز المراغة):

إجمالي الناخبين: 259,924 ناخبًا

عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 68,239 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 3,291

الأصوات الصحيحة: 64,948

المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات:

مصطفى مزيرق: 39,151 صوتًا

حجاج اللبنى: 25,797 صوتًا

الدائرة الرابعة (مراكز طهطا، وجهينة، وطما):

إجمالي الناخبين: 745,768 ناخبًا

عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 154,588 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 11,222

الأصوات الصحيحة: 143,366

المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات:

إبراهيم محمد محمد: 63,659 صوتًا

نشأت فؤاد عباس: 62,701 صوتًا

مصطفى حسين عبدالرحمن: 106,977 صوتًا

الدائرة الخامسة (مركز شرطة ساقلتة):

إجمالي الناخبين: 473,364 ناخبًا

عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 72,954 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 2,832

الأصوات الصحيحة: 70,122

المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات:

ياسر نصر جلال عبدالولى: 35,338 صوتًا

مصطفى خليفة رضوان: 35,267 صوتًا

محمود على أحمد عبدالعال: 41,245 صوتًا

الدائرة السادسة (مركز المنشاة):

إجمالي الناخبين: 278,887 ناخبًا

عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 74,276 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 1,974

الأصوات الصحيحة: 72,302

المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات:

فيصل الشيبانى: 37,078 صوتًا

إسماعيل محمد مظهر: 35,224 صوتًا

الدائرة الثامنة (مركز دار السلام):

إجمالي الناخبين: 291,971 ناخبًا

عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 79,122 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 2,486

الأصوات الصحيحة: 76,636

المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات:

محمد خلف الله محمود: 35,032 صوتًا

عبداللطيف جمال عبداللطيف محمد: 41,604 صوتًا

اختتام الجولة في سوهاج

يذكر أن عدد المراكز الانتخابية في الدوائر السبع التي شهدت جولة الإعادة بلغ 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية، وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في هذه الدوائر 3,375,700 ناخب.

